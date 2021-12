Ediția de duminică a emisiunii „Insider Politic” de la Prima TV se anunță una extrem de explozivă. Invitatul jurnalistul Sebastian Zachmann este primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu. Acesta are o serie de nemulțumiri legate de modul în care acționează noul premier. Mai mult, Nicolae Ciucă nu îi răspunde la telefon.

Au fost deschise mai multe subiecte de discuție, însă cele mai deranjante pentru primar sunt cele legate de banii pentru încălzire, pe care Bucureștiul nu i-a primit, și de unele terenuri ale armatei. Ciprian Ciucu susține că nu ar vrea să spună pre multe lucruri la adresa premierul, însă îl pune totuși la zid ori de câte ori are ocazia.

Terenurile Armatei din Sectorul 6 este o problemă care îl deranjează destul de tare pe edil. În momentul de față, acolo se află benzinării și spălătorii auto, afaceri de pe baza cărora câștigă cineva din MAI, susține Ciprian Ciucu. El și-ar dori să facă un parc în zona respectivă, însă Nicolae Ciucă nu i-a împărtășit visul, susținând că un proiect imobiliar este deja în desfășurare pentru zona respectivă.

O parte din dialogul dintre Sebastian Zachmann și Ciprian Ciucu:

🎤 Guvernul tocmai a dat banii pentru încălzire.

Ciprian Ciucu: Iar Bucureștiul a fost sărit.

🎤 Ați discutat cu domnul Ciucă?

N-am discutat. L-am sunat pe domnul Ciucă, i-am mai reproșat eu și în trecut că nu-mi răspunde la telefon. Nu trebuia să spun lucrurile astea public, dar m-ați făcut să le spun.

🎤 Deci nu v-a răspuns la telefon.

Deocamdată, nu.

🎤 Totuși, ați fost în echipa câștigătoare.

Păi, da. Asta i-am spus și la partid domnului Ciucă. Mi-a spus că singurul lucru care ne desparte este o vocală.

🎤 Poetic, dar vă desparte mai mult de o vocală. O vocală și un buget pentru gigacalorie.

Deocamdată, da. Și mai sunt și alte lucruri. Dar fac prea multe știri la dvs în emisiune.

🎤 Nu vă speriați, are cine să le preia.

Încep să vorbesc, că deja nu mai pot să țin în mine. Și o să vorbesc din ce în ce mai mult. Am încercat să am o discuție cu dânsul pentru închirierea unor terenuri pe care le are Armata în Sectorul 6, care sunt date la diverse benzinării, spălătorii. Îmi ține o mizerie acolo…Fac unii niște bani, proababil prin Ministerul Apărării. Nu le vreau în proprietate, pentru că dacă nu voi mai fi eu primar cine știe cum pun unii mâna pe ele. Vreau să rămână la Armată și vreau și eu să fac un parc. Este efectiv rușinos ce mizerie e pe terenul Armatei. Nu-i pot amenda, ca i-aș fi amendat zilnic.

🎤 Și ce v-a răspuns domnul Ciucă?

Că vor să facă ei nu știu ce proiect imobiliar acolo. Mai multe blocuri între blocuri? I-auzi!

🎤 Pare că deja sunteți într-un conflict mocnit cu domnul Ciucă.

(Tăcere). Nu sunt. Poate ne împăcăm săptămâna viitoare rapid.