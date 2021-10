Primarul sectorului 6 a anunțat pe Facebook că are Covid 19. Ciprian Ciucu a spus că a avut dureri, frisoane și suferințe, dar faptul că a fost vaccinat, l-a ajutat să treacă peste mai ușor.

”Altfel, am fost puțin prezent mediatic deoarece am avut Covid 19, în curând ies din izolare. Am avut o primă săptămână grea, cu fel și fel de dureri, frisoane și suferințe, dar faptul CĂ AM FOST VACCINAT M-A AJUTAT ENORM ca recuperarea să fie rapidă. Acum, la finalul celei de a doua săptămâni sunt bine, determinat, energizat, pe telefoane și abia aștept să îmi reiau activitatea imediat ce se vor finaliza cele 14 zile de carantină!”, a scris primarul pe Facebook.

Incidenţa COVID-19 în Bucureşti – 16,42 la mia de locuitori

Rata de incidenţă COVID-19 calculată la 14 zile este, luni, în Bucureşti, de 16,42 cazuri la mia de locuitori, potrivit site-ului Direcţiei de Sănătate Publică.

În urmă cu o zi, rata de incidenţă a fost 16,27.

Acum o lună, pe 18 septembrie, incidenţa COVID-19 în Bucureşti era de 2,33 cazuri la mia de locuitori, conform DSP.

Incidenţa COVID a trecut de 6 la mia de locuitori pe 29 septembrie.