Sâmbătă se desfășoară, în paralel, Congresul USR și Alianța Națională a PLUS, pentru desemnarea candidaților celor două formațiuni în vederea viitorelor confruntări electorale.

Astfel, câteva sute de delegați ai USR s-au reunit, sâmbătă, pentru a alege candidatul partidului la prezidențiale. Congresul USR a început, sâmbătă dimineață, la Teatrul Național București, cu binecunoscuta melodie din celebrul serial Urzeala Tronurilor.

Păstrând contextul, președintele USR, Dan Barna, a declarat colegilor prezenți la Congres că USR este ”Games of Thrones ca viziune”, dar ca energie este ”Star Trek-ul României”.

Alianța USR-PLUS are o șansă reală să dea președintele României, crede Barna: ”După toate lucrurile pe care am reușit să le facem împreună în ultimii 3 ani, sunt sigur că avem o șansă reală ca USR PLUS să dea Președintele. Și știu că aveți curajul să intrăm în această competiție. Știu că avem voința să mergem până la capăt pe acest drum. Suntem Games of Thrones ca viziune, dar ca energie suntem Star Trek-ul României. Vă cer doar să aveți încredere în mine că vă pot reprezenta cu succes și în calitate de candidat la Președinția României”, a spus el.

În competiția internă a formațiunii pentru alegerile prezidențiale sunt înscriși liderul USR Dan Barna, senatorul Mihai Goțiu, Dumitru Stanca și Dragoș Dinulescu.

De cealaltă parte, Consiliul Național al PLUS se desfășoară în vederea desemnării candidatului PLUS la la prezidențiale și la Primăria Generală a Capitalei. Vor exista și decizii referitoare la organizarea internă a partidului și stadiul negocierilor care au loc, în aceste zile, la nivel european.

Important este însă că la Consiliul Național al PLUS s-a decis ca de luni să înceapă procedura de alegeri pentru propriul candidat la alegerile prezidențiale, și să își desemneze și candidatul la Primăria Capitalei.

Dacă cele două partide vor bate palma să formeze o alianță, vor prezenta la prezidențiale un tandem – candidat la prezidențiale și candidat pentru funcția de prim-ministru. Deocamdată Dacian Cioloș este candidatul PLUS pentru ambele poziții, însă, în interiorul partidului se vorbește și despre alte variante, în cazul în care Dacian Cioloș nu va dori să renunțe la poziția de lider al grupului Renew în Parlamentul European.

Te-ar putea interesa și: