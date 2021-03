Marcel Ciolacu a vorbit, duminică, despre momentul în care, în cadrul unei conferințe de presă i-au ieșit banii din buzunar atunci când și-a scos notița din buzunarul interior al sacoului. El a precizat că șefa lui de cabinet i-a cumpărat niște produse online pentru întreținere stomatologică și ca a plătit cu cardul ei.

Pentru a nu-i rămâne dator, Marcel Ciolacu a mers la bancă pentru a extrage suma de bani și pentru a-i înapoia femeii. La momentul respectiv au existat voci care au spus că liderul PSD a împrumutat bani, însă acesta precizează că, de fapt, nu are portofel, și de aceea i-a ținut în buzunar, acolo unde-și ține și ochelarii.

„Şefa mea de cabinet mi-a cumpărat nişte produse pe online pentru întreţinere stomatologică şi a plătit cu cardul ei. În drum spre sediu, am oprit şi am scos banii (de la bancomat – n.r.) ca să îi dau înapoi. Asta a fost toată suma. Nu am portofel, erau unde îmi ţin şi ochelarii. Ca să ştiţi de unde a apărut acel incident. Dar nu împrumut bani”, a declarat Marcel Ciolacu.