Premierul Luodivc Orban are deja un concurent pentru funcția de premier. Dacian Cioloș susține că nu va sta deloc pe gânduri dacă i s-ar propune postul de prim-ministru al României.

„Da, aş accepta un post într-un viitor cabinet sau chiar postul de prim-ministru, dacă se impune. Eu am spus de când am intrat într-un partid, în Cluj, că proiectul meu este România şi în România, de aceea sunt şi prezent în această campanie, candidat din partea USR PLUS pentru poziţia de premier. Sigur, asta nu e o candidatură cu un vot public, este decizia preşedintelui”, a declarat Dacian Cioloş.

Totodată, acesta a vorbit și despre ce ar urma să facă dacă ar obține această funcție. Tăierea pensiilor speciale este pe primul loc, iar Cioloș susține că există destule modalități pentru a face acest lucru.

„Pensiile speciale nu ar trebui să existe, o să le scoatem. Curtea Constituţională nu interzice să scoţi, nu poate să interzică legiuitorului să ia decizii. Deciile alea trebuie luate în aşa fel, încât să fie constituţionale. Există modalităţi juridice prin care pensiile speciale pentru parlamentari, primari, cei care s-au autoprivilegiat cumva pot fi eliminate.

Noi, de altfel, am vrea să venim cu o reformă a sistemului de pensii, care nu e sustenabilă în momentul de faţă. Sunt unii privilegiaţi care iau mai mult decât contribuie la sistemul de pensii”, a mai adăugat Cioloș, la România Tv.

Cioloș vine în ajutorul românilor din diaspora

În același timp, liderul USR a mai adăugat că va face tot posibilul să simplifice procedurile administrative pentru cei din diaspora, care doresc să se întoarcă acasă. De asemenea, el a mai spus că va exista ”un fel de ghișeu unic” pentru persoanele care vor să vină în România pentru a investi.

„Pentru cei din diaspora, care doresc să se repatrieze total sau măcar parţial cu afacerile, vom avea nişte canale directe de comunicare cu autorităţile publice, fie centrale sau locale. În primul rând, vrem să simplificăm proceduri administrative, prin care un român care locuieşte în diaspora are acces la decizii administrative, atunci când are nevoie de ele.

Iar pentru cei care intenţionează să vină în ţară şi să investească aici, vom avea un fel de ghişeu unic, prin care să se poată obţine informaţii şi legate de afaceri, şi de regiunea unde vrea să investească şi aşa mai departe. Tot ce are nevoie un om care vrea să se repatrieze.

Spre deosebire de cei care fac politică, mai mult sau mai puţin, de 30 de ani în România, la noi sunt oameni care nu au mai făcut politică şi nici nu au fost în vreun partid politic. Sunt oameni care au meserii şi îşi câştigă traiul din asta, iar datorită experienţei profesionale, au decis acum să facă poltică. Cred că acesta este un factor diferenţiator. Vrem să venim cu un alt mod de gândire, cu bun simţ în politică”, a mai spus Dacian Cioloş.

Sursă foto: INQUAM/Cornel Putan