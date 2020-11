Este scandal imens în politică după incenddiul devastator de la spitalul din Piatra Neamț. Liderul USR PLUS, Dacian Cioloș, intervine.

Dacian Cioloș, intervenție dură în scandalul incendiului de la Piatra Neamț

Dacian Cioloş apreciază că societatea românească trebuie să pună capăt ideii de vină colectivă şi că, în urma tragediei de la Spitalul din Piatra Neamţ, preşedintele Consiliului Judeţean, Ionel Arsene, ar trebui să demisioneze.

„Trebuie să punem capăt odată ideii de vină colectivă care permite păcatului să existe în continuare nestingherit după ce noi facem o scurtă penitenţă. România nu ar trebui să aibă nevoie de sute sau mii de ONG-uri care să se mobilizeze ca să facă munca statului.

Are nevoie ca statul să îşi facă munca pentru care există, iar societatea civilă să fie atentă ca politicienii şi funcţionarii să nu mintă sau să nu fure. România nu ar trebui să aibă eroi care să se sacrifice pe sine pentru ca alţii să trăiască, aşa cum a fost nevoit doctorul din Piatra Neamţ.

România are nevoie de eroi necunoscuţi, care în birourile lor să facă munca ce le revine astfel încât să nu existe nevoia ca un doctor să îşi pună în pericol propria viaţă”, a scris Cioloş pe Facebook.

Liderul USR PLUS a menţionat că sistemul medical este condus politic de 30 de ani şi că nu există motive pentru care cetăţeanul „să se simtă vinovat şi să îşi pună cenuşă în cap”. Potrivit lui Cioloş, în urma incendiului de la Spitalul din Piatra Neamţ, preşedintele CJ Neamţ ar trebui să demisioneze.

„Vinovaţi în cazul de faţă nu au cum să nu fie politicieni din judeţul Neamţ cu responsabilităţi legate de spital, în frunte cu preşedintele Consiliului Judeţean, care trebuie să demisioneze şi să dispară urgent din orice funcţie politică. Şi vinovaţi vor fi şi cei de la Ministerul Sănătăţii, în frunte cu ministrul, dacă nu vor gestiona situaţia cu maxim profesionalism.

Ei sunt vinovaţii, nu cetăţenii. Cetăţenii şi-au transferat responsabilitatea prin vot acestor oameni, care au cerut-o pentru că se considerau îndreptăţiţi să aibă grijă de comunităţile care i-au votat. Aşa că situaţia este cât se poate de politică, iar vinovaţii, cât se poate de clar cine sunt”, a menţionat el.

Pe de altă parte, Cioloş a acuzat o gestionare dezastruoasă a comunicării în timpul pandemiei.

„Ştiu că în spatele acuzei stă argumentaţia că ‘noi’ am votat, ‘noi’ am trimis în Parlament oameni corupţi şi incompetenţi, ‘noi’ nu i-am sancţionat şamd. Dar asta ne duce exact acolo unde nu am vrea să ajungem în momentul unei tragedii: la politică.

De la începutul anului, am văzut un dezastru la spitalul din Suceava, o gestionare dezastruoasă a comunicării pe pandemie (şi nu mă refer la metafore comunicaţionale, ci la decizii care au creat confuzie şi neîncredere în societate) şi un incendiu la spitalul din Piatra Neamţ. Mă iertaţi că vă zic, dar ‘noi’ nu suntem în niciun fel vinovaţi de aceste lucruri, aşa cum nu cred nici că ministrul Culturii sau prefectul de Ialomiţa ar avea vreo legătură, cel puţin teoretic, cu aceste evenimente”, a arătat Cioloş.