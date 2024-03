Previziunile pentru viitorul omenirii sunt tot mai ample și complexe, iar profesorul Alexandru Mironov a adus în discuție perspective interesante privind schimbările majore care ar putea avea loc după anul 2050 și cine ar putea deveni cel mai puternic lider global.

Profesorul Mironov a adus în atenție evoluția educației în era tehnologiei și a inteligenței artificiale, anticipând o schimbare radicală în abordarea educației tradiționale.

În opinia sa, Africa va juca un rol important pe scena globală după anul 2050. Argumentând faptul că Africa nu se va confrunta cu probleme majore de energie, datorită capacității mari de utilizare a energiei solare, profesorul a subliniat că acest lucru va conduce la un mediu mai curat și la o creștere a influenței Africii în lume.

El a subliniat și progresul tehnologic al Africii, menționând exemple precum universitățile solide din Africa de Sud și dezvoltarea infrastructurii moderne, cum ar fi cel mai rapid tren TGV din Maroc.

„Fac un pronostic. După 2050, Africa va conduce balul umanității pe planeta. Nu are probleme energetice pentru că restul omenirii a învățat să sugă soarele de energie și în Africa nu prea se aprind termocentrale, în schimb, fotovoltaicele și fermele merg peste tot. Deci va fi curat acolo. Am fost în Africa de Sud la universități foarte solide. Sigur că Africa de Sud e specială, față de altele, dar cel mai rapid tren TGV este in Maroc”, a spus pentru sursa citată profesorul Alexandru Mironov.