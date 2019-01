Horoscop 2019. Anul care aduce mult noroc, dar nu pentru toate zodiile! Cine va avea mari probleme! Previziunile profesorului Radu Ștefănescu

HOROSCOP 2019

2019. Anul Norocului, dar nu pentru toată lumea!

Eufemistic vorbind, anul 2019 este un an complex şi interesant. Seamănă, sincronic, stohastic, cu anul 1959, care nu a fost an de război, sau de nenorociri mari, dar nici grozav ca avans tehnologic sau ca îmbunătăţirea calităţii vieţii. A fost doar un an cu… noroc! De exemplu, în acel an, global, s-au câştigat cei mai mulţi bani din istorie, la diferite sisteme de loterie. Acum trebuie să vă spun că poţi să ai noroc să câştigi la Loto, sau să ai noroc să-ţi cadă în cap, de la etaj, un ghiveci cu flori! De aceea spun minerii: ”Să ai NOROC… BUN!

Anul 2019 face parte din ciclul haos, pământ şi noroc. Este un an guvernat de Jupiter, posesorul norocului în horoscop, un an al Porcului (Mistreţului, Vierului) din punct de vedere al astrologiei chinezeşti. Un an al… norocului! Și la noi există vorba veche: ”Să ai noroc, ca porcul!”

Pe de altă parte pentru marea majoritate, pentru populaţia condiţionată şi manipulată de ”fake news” şi de magia neagră a audio-vizualului, anul 2019 este un an la fel ca toţi ceilalţi ani, poate puţin mai… norocos!

Anul 2019 este anul norocului. Vechi calendare, grimoare şi almanahuri îngălbenite de vreme sunt unanim de acord : anul 2019 este anul norocului, al iubirii, la prilejurilor de afirmare şi al progresului. Aşa spune şi tradiţia iniţiatică orală transmisă de peste şase mii de ani, de la Primii Strămoşi şi Marii Zei. Până şi cartea secretă de o mie de ori interzisă, misterioasa şi infama Bozorgh-e-Koss, atribuită când lui Zoroastru, când lui Toth, sau lui Hermes Trismegistus, carte care cuprinde „toate profeţiile de la Facerea la Sfârşitul Lumii” arată despre perioada de timp recunoscută a fi anul 2019 că este „anul norocos şi înţelepţi se vor numi cei care vor profita de bunăvoinţa timpului”.

Înţelepţii Magi din Răsărit, astrologii din Persia, au lăsat o moştenire pe care nu putem şi nu avem voie să o ignorăm. O moştenire la fel de importantă au lăsat-o de „trei ori iscusiţii” astrologi ai Curţii imperiale a Fiului Cerului – cum era numit primul împărat chinez, legendarul Huan.

Budismul şi o filozofie de viaţă înţeleaptă şi echilibrată au creat calendarul anual chinezesc, lunar, cu o perioadă de 12 ani. Astfel, după calendarul chinezesc anul 2019 este anul Porcului sau Mistreţului (Vierului) galben-verzui, de Pământ, negativ (Yin). De ce galben-verzui şi de ce de pământ ? Pentru că există şi un ciclu al culorilor, şi un alt ciclu al elementelor, de 60 de ani. Astfel 2019 face parte din ciclul 78 curent, de 60 de ani. Anului 2019 îi corespunde anul chinezesc 4716 după calendarul Shaolin de Sud. Este al 36-lea an din al 78-lea ciclu. Adică: 78x60+36=4716. Este aritmetică, nu numerologie, de fapt numerologia este o scamatorie după o masă bună şi stropită din belşug, spunea Dr. Unite Cross în cartea lui de referinţă ”Number, please!” Chinezii sunt singurul popor care pe lângă elementele primordiale foc, apă, pământ şi metal (aer) consideră lemnul un al cincilea element primordial.

Poate ar fi bine să discutăm un pic şi despre diferitele sisteme de măsurare a timpului. Mai toată lumea ştie că în spaţiul creştin sunt luate în considerare calendarele iulian şi gregorian care au ca punct de plecare data naşterii Domnului Iisus. Sau, se mai foloseşte data Facerii Lumii. Calendarul creştin se suprapune peste un vechi calendar european care avea ca dată de plecare solstiţiul de iarnă, 22 decembrie.

Calendarul druidic, antic european, al celţilor, inspirat din natură, are nume de copaci. Astfel 2019 este anul norocosului dar şi misteriosului NUC. Anticul calendar al Primilor Strămoşi şi al Marilor Zei începea odată cu echinocţiul de primăvară, 21 martie, când natura revenea la viaţă. Acest calendar a rămas, de mii de ani, oficial în mai multe ţări din Orient, printre care şi în Iran. Anul astrologic al lui Jupiter, „care aduce norocul, progresul şi bunăstarea”, începe pe 21 martie 2019 şi se sfârşeşte pe 20 martie 2020. Un alt calendar provine din spaţiul credinţelor vechi europene şi este anul vrăjitoarelor care se sfârşeşte pe 31 octombrie, în noaptea de Halloween, Ajunul Tuturor Sfinţilor. Anul 2019 este anul TALISMANULUI DE ARGINT – fiind un an norocos, protector, vesel. După cum se observă, anul chinezesc al Porcului nu se suprapune exact peste anul 2019 iulian sau gregorian, ci începe în ziua de 5 februarie 2019 şi se sfârşeşte pe 25 ianuarie 2020. Dar toate sistemele de calcul al timpului nu fac decât să ne spună : cunoaşte-ţi trecutul ca să înţelegi prezentul şi să fii pregătit pentru viitor!

Astrologia creştină se bazează pe două principii, unicitatea şi ciclicitatea. Primul este unicitatea şi irepetabilitatea fiecărei fiinţe umane. Suntem făcuţi din pulbere de stele! Fiecare dintre noi este unic, fiecare are un dar, o calitate, un talent, o misiune... Există ceva bun în fiecare fiinţă, cum poate exista şi ceva rău! Astrologia nu face decât să descopere şi să pună în lumină, prin interpretarea horoscopului de naştere, a acestor particularităţi, calităţi, poate şi defecte. Al doilea principiu este ciclicitatea evenimentelor. „Timpul se transformă în istorie urmând o mare şi misteriosă spirală” spunea Hermes Trismegistus, care este pentru astrologie ceea ce Hipocrate este pentru medicină. Astrologia creştină, cea pe care o practic şi dă rezultate foarte bune, se bazează pe istorie, pe ciclicitatea evenimentelor. Ce a fost, o să mai fie! Nu o repetare identică, ci a tipurilor de evenimente, calitata întâmplărilor. Cardinalul Pierre d’Ailly a enunţat teoria generaţiilor găsind că generaţiile se schimbă odată la 20 de ani, la Marile Conjuncţii ale lui Jupiter-Saturn. El spune în ”Astrologia Christiana”: ”ca să faceţi o profeţie pentru un an anume trebuie să găsiţi şirul de evenimente istorice care se repetă la aceleaşi realităţi astrologice şi aveţi o mare şansă ca tipul de eveniment să se repete când conjunctura astrologică este aceiaşi!” Mai mulţi astrologi de vază din secolul XX au constata că ”realitatea astrologică” care se repetă şi oferă un grad decent de confirmare, este zodiacul chinezesc, care are un ciclu de 60 de ani. Ani ca 2019, an al Porcului (Mistreţului), de pământ, negativ, au fost, numărând invers, în istorie: 1959, 1899, 1839,1779, 1719, 1659 etc. Dacă aveţi curiozitatea să vă uitaţi într-o cronologie istorică, puteţi constata cu uşurinţă că anii se aseamănă, s-au întâmplat aceleaşi tipuri de evenimente. Ca ipoteză de lucru am considerat că anul 2019 poate fi asemănător cu anul 1959.

„Vreme trece, vreme vine” a spus Poetul. Aşa este şi dacă nu ne uităm în trecut, degeaba aşteptăm viitorul. Ani asemănători cu 2019 au mai fost la fiecare 12 ani, (foarte asemănători la 60 de ani) consideraţi în astrologia chinezească drept ani ai Porcului. Să ne reamintim ce evenimente s-au întâmplat în aceşti ani şi o să ştim cam la ce să ne aşteptăm în 2019.

În 1527, cu mult noroc, conflictul dintre Francisc I şi Carol Quintul nu a dat foc la întreaga Europă. 1587, anul unei foarte norocoase victorii a regelui protestant Henri de Navarra contra catolicilor. Războiul de Trezeci de Ani se termină, din fericire, în alt an al Porcului, în 1647. În 1707, cu mult noroc, Anglia se uneşte cu Scoţia, (chiar dacă acest lucru nu-i convine astăzi lui Sir Sean Connery!) În 1827 se manifestă libertatea presei prin blocarea unei legi a cenzurei în Franţa. În 1887 polonezul L.L. Zamenhof creează limba esperanto, în timp ce la Paris începe construcţia Turnului Eiffel, iar G. Daimler inventează carburatorul şi construieşte împreună cu W. Maybach primul motor cu doi cilindri în V. 1899 prilejuieşte prima transmisie telegrafica fară fir (40 km) realizată de G.Marconi iar M.W. Beijerinck defineşte o nouă clasă de microorganisme – virusurile. În Transvaal începe războiul colonialist al Marii Britanii împotriva burilor. China se răscoală împotriva occidentalilor – revolta boxerilor. Alt an al Porcului, 1911, prilejuieşte norocoasa descoperire a cetăţii incase Machu Picchu de către H.Bingham. China se revoltă din nou şi trece la republică. În 1923 Franţa ocupă regiunea germană Ruhr. Se votează o nouă Constituţie pentru România. În Egipt, H.Carter descoperă, printr-o şansă nesperată, mormântul intact al lui Tutankamon. 1935 – Legile de la Nürenberg care prevedeau segregaţia socială şi juridică a evreilor din Germania. W.M. Stanley izolează pentru prima dată un virus, cel al mozaicului tutunului. În 1947 Romania devine republică populară iar în Franţa comuniştii sunt scoşi din guvern. India dobândeşte independenţa. ONU propune crearea statelor Israel şi Palestina – proiect respins de arabi. Le Corbusier construieşte lângă Marsilia, unitatea de locuit a viitorului – Oraşul radios. Petrolul este descoperit în Libia, dintr-o întâmplare norocoasă tot într-un an al Porcului, în 1959. De Gaulle devine preşedinte al Franţei. Hawai devine al 50-lea stat al SUA, Cipru devine independent iar Fidel Castro preia puterea în Cuba. Premiera filmului „North by Northwest”, capodopera lui A.Hitchcock. Firma De Beers fabrică primul diamant sintetic.

1971. China este primită în ONU. Independenţa emiratului Bahrein şi formarea Emiratelor Arabe Unite. Tot în 1971 apare şi romanul „Cârtiţa” scris de J. Le Carré, creatorul personajului Smiley. Idi Amin Dada pune mâna pe putere în Uganda. În 1983 Statele Unite intervin în Grenada. Iniţiativa de apărare strategică (Războiul stelelor) a preşedintelui american R. Reagan. Francezul L. Montagnier identifică virusul SIDA. 1995 este anul în care Suedia, Finlanda şi Austria aderă la UE. Se săvârşeşte din această viaţă Emil Cioran. J.Chirac devine preşedinte al Franţei. Asasinarea lui Y.Rabin, în Israel de către un israelit. Descoperirea primei planete extrasolare în constelaţia Pegas. Este lansat Windows 95 controversatul sistem de operare al firmei californiene Microsoft. Succes fulgerător al reţelei Internet – la fiecare secundă un nou utilizator. Indicele bursier Dow Jones a trecut pentru prima dată în 1995 de 5.000 de puncte iar Indicele Compozit Nasdaq a trecut de 1.600 de puncte.

2007. România şi Bulgaria sunt înglobate în Uniunea Europeană de la 1 ianuarie. Criza gazelor ruseşti, dar furnizarea este reluată după trei zile. Steve Jobs prezintă primul iPhone. Un act terorist în Baghdad, cu un camion-bombă ucide 136 persoane. La 1 martie începe Al Patrulea An Polar, cu explorarea ambilor poli ai Pămâtului, o cercetare care a costat peste două miliarde de dolari. TGV francez atinge o viteză record de 574,8 kilometri pe oră. Gliese 581C, o planetă extrasolară, care seamănă cu Pământul este descoperită în constelaţa Balanţa. Asasinatele de la Virgina Tech, unde este ucis şi un profesor de origine română. Revoltele populaţiei ruseşti din Statele Baltice. Sheikul Mohammed bin Rashid Al Maktoum al Dubaiului face cea mai mare donaţie din istorie: 7,41 miliarde € pentru o fundaţie din Orientul Apropiat, care se ocupă cu educaţia. Sonda NASA, Messenger, trece pe lângă Venus în drum spre Mercur. Val de căldură în Europa, neobişnuit, mai ales în Grecia. Incendii. Accident la aterizare, TAM Airlines Flight 3054, pe aeroportul din Sao Paulo, 187 de morţi din avion şi 14 de la sol. Pe 15 august un cutremur de gradul 8 are loc în Peru, omorând 550 persoane şi rănind mai mult de două mii. Pe 6 septembrie, are loc un episod straniu, fără nicio provocare, din senin, aviaţia Israelului distruge o centrală atomică în construcţie, în Siria. Erupe violent vulcanul Rupehu din Noua Zeelandă. Mai mult de 16.000 persoane au fost ucise de Ciclonul Sidr, care a lovit Bangladeshul. Pe 5 decembrie opt persoane sunt ucise şi patru rănite grav, prin împuşcare, la Westroads Mall, în Omaha, Nebraska, SUA. Mai multe picturi celebre printre care un Picasso sunt furate din Muzeul de Artă din Sao Paulo. Pe 21 decembrie Regina Elisabeta a II-a devine monarhul britanic cu cea mai înaintată vârstă, din istorie, la 81 de ani şi 244 zile. Pe 27 decembrie fosta prim ministru Benazir Bhutto este asasinată în timpul campaniei electorale, împreună cu alte 21 de persoane, de către un musulman extremist.

Norocul, veselia, entuziasmul, generozitatea, optimismul, iubirea sunt coordonatele anului 2019 de la naşterea lui Iisus şi 7527 de la Facerea Lumii. Se pot forma o mare mulţime de cupluri şi poate şi ceva nunţi. Familia este deosebit de avantajată în anul Porcului. Ideograma care descrie zodia Porcului, în chineză, repetă de două ori cuvântul care semnifică veselie. După unii maeştrii Kung Fu şi Feng Shui este bine să ai în cămin un număr impar de monede găurite chinezeşti, dacă se poate chiar cu ideograma Porcului inscripţionate pe ele. Cu mult noroc şi veselie, fetele şi băieţii între 5 şi 100 de ani se vor îndrăgosti peste măsură şi vor depăşi cu mult kilometrajul amorului stabilit în statisticile normale multianuale.

În anul 2019 se vor naşte o generaţie nouă de bebeluşi, foarte norocoşi şi sănătoşi, născuţi sub triada noroc, pământ şi haos. Copii născuţi în anul Porcului sunt uşor de crescut. Ei sunt veseli, ascultă cu atenţie sfaturile, în general sunt cuminţi şi nu prea fac probleme. Un pic lenţi şi distanţi, copiii din anul Porcului sunt buni membrii ai familiei şi ţin foarte mult la părinţi. Motivaţi-i cu atenţie şi cu inteligenţă. De obicei, copiii născuţi în anul Porcului sunt mai inteligenţi decât părinţii lor! Această generaţie norocoasă va fi printre ultimele din Marea zodie a Peştilor care a cuprins în ultimii 2000 de ani civilizarea omenirii prin religii monoteiste. Marii Iniţiaţi spun că o dată cu naşterea Antichristului, în 1992, adică în 7500 de la Facerea Lumii, a început o serie de ani din ce în ce mai grei, mai răi şi mai fără speranţă. Răul este într-o ofensivă fără precedent cucerind casă după casă, stradă după stradă, oraş după oraş, ţară după ţara... 60 de ani de haos!

Valorile se răstoarnă, viciul devine virtute, hoţia lăudată, iar crima un eveniment cotidian obişnuit. Kabaliştii spun că anul 2019 va fi un an bunicel, dar că Templul va mai suferi din plin. „Mai este o speranţă...” aşa a spus şi Sfântul Ioan Paul al II-lea, model şi exemplu de voinţă şi determinare pentru mulţi conducători de ţări şi popoare. Perioade de haos, tâlhării, corupţie, dezmăţ şi imoralitate au fost multe în istoria omenirii. Exemple sunt nenumărate, să ne amintim doar de prostituţia rituală în Babilon, sau de orgiile Imperiului Roman decadent, de ororile celui de al II-le Război Mondial, de holocaust. Nu este o dovadă de modernism şi de spirit înaintat dacă accepţi corupţia, hoţia, prostituţia, drogurile, spălarea creierului prin mass-media şi adoptarea unor ticăloşi, curtezane şi analfabeţi ca valori de referinţă în viaţa publică. Anul 2019 va fi un an nefast prin globalizarea nonvalorilor şi îndreptarea atenţiei populaţiei prin fluxul controlat al informaţiilor către distracţie, distracţie cu orice preţ. Dacă ne uităm şi astăzi în jur, 80% din activităţi nu au ca scop decât să te distreze, să te bage fie că vrei, fie că nu, într-un imens spălător de creiere de unde toţi ies în ordine şi disciplină ca în celebrul roman ”1984” al lui Orwell. Afluxul imens de informaţie negativă nu are alt scop decât producerea fricii. Frica este generatoare de violenţă. Iar violenţa trebuie să nască ordinea. Cel puţin aşa gândea Nietzche. Dar în lumea complexă şi imprevizibilă a unei populaţii mondiale de peste şapte miliarde, care au nici mai mult nici mai puţin decât 137 de credinţe religioase şi tot atâtea moduri de a vedea viaţa - totul eşuează într-un imens haos cu valori ale entropiei care cresc exponenţial. Haos, violenţă, vulgaritate, isterie... se putea mai rău? Sigur că da!

2019, sub aspectul climei este un an, încă o dată, haotic. Marea Tradiţie spune că, o dată la cinsprezece mii de ani, planeta Terra trece printr-un proces ciudat de încălzire şi apoi răcire ca şi când şi-ar lepăda o piele de şarpe. Se pare că suntem într-o astfel de perioadă. Ultimele descoperiri arheologice arată că acum cinsprezece mii de ani era aşa de cald, încât se făcea agricultură pe podişurile alpine din lanţurile de munţi înalţi. Sunt ipoteze confirmate parţial de descoperirile arheologice făcute în Tibet, în Anzi şi chiar la noi în ţară, în Munţii Bucegi. În 2019 ne putem aştepta la o iarnă relativ caldă, cu mai puţină zăpadă decât anul trecut, dar iarna se pare că ţine seama de precesia punctului echinocţiului de primăvară, adică mai pe înţelesul tuturor – iarna s-a mutat cu circa o lună de zile mai târziu, spre primăvara. În ianuarie 2019 vor fi temperaturi foarte joase iar februarie va fi o adevarată lună de iarnă. Primăvară se va ilustra foarte slab, fiind pe cale de dispariţie ca anotimp. În orice caz, fluctuaţiile de temperatură, umiditate şi presiune vor fi cumplite, punând la grea încercare organismul uman. Este an de pământ şi de haos, doar. Va fi în anul 2019, când foarte cald, când frig, când furtună, când căldură toridă tropicală. Va ploua, în averse, violente şi neplăcute, care pot produce inundaţii.

Evenimentele nu vor lipsi in anul 2019. Alegeri, atentate teroriste ale musulmanilor, revolte, războaie, asasinate, cutremure, dezastre şi catastrofe, accidente... o largă paletă de evenimente pe care presa isterică, anarhistă şi antinaţională le vor prezenta cu perversitate, cu toate că nu ar trebui să ne intereseze. Anul 2019 este şi un an de alegeri în mai multe ţări. Prezenţa la urne a populaţiei va fi relativ redusă, în primul rând din cauza dezamăgirii populaţiei de către clasa politică şi în al doilea rând, datorita respingerii sistemului. O bună parte a populaţiei nu mai doreşte să dea girul ei prin prezenţa la vot unui sistem perimat care nu mai corespunde aspiraţiilor sale. Reacţii, uneori de stradă împotriva establishmentului. Dacă marile structuri, ţările mari şi organizaţiile uriaşe gen Uniunea Europeană şi SUA sunt, oarecum, avantajate în anul 2019, nu acelaşi lucru se poate spune despre ţările mici şi mijlocii. Unele structuri mai mici vor fi chiar strivite de evenimente cărora nu pot să le facă faţă. ONU, sub controlul pe faţă al musulmanilor se va acoperi de ridicol. Bursa mondială va avea cea mai bună zi a ei din anul 2019 în toamnă după o cădere în primăvară. Investiţi în dolar, ştiu eu de ce!

Segregaţia dintre culturi, rase, religii mari şi popoare devine tot mai evidentă. După o perioadă stupid utopică în care s-a crezut că globalizarea va rezolva necazurile umanităţii, pentru că o problemă universală nu mai este o problemă, ci o realitate cotidiană, segregaţia este reacţia de apărare faţă de o situaţie scăpată de sub control. Amestecul de rase, culturi şi religii nu a dat în decursul istoriei multimilenare a umanităţii decât combinatii puternic explozive. Atentatele teroriste ale musulmanilor nu fac decât să grăbească segregaţia, ba chiar segregaţia devine obligatorie, din motive de securitate. Nu mai este momentul dialogului şi al diplomaţiei. Fie că ne place sau nu, cele două civilizaţii majore de pe Terra sunt în război. Care război nu a început, în prezent, cu 11 septembrie 2001, ci acum mai bine de o mie de ani, odată cu expansiunea musulmană. În prezent asistăm la o acutizare a acestui conflict milenar provocat de criza în care se află islamul. În anul 2019 acest război ciudat, fără front, va înregistra nişte episoade şi mai stranii. Musulmanii atacă şi ucid peste tot în Europa încercând să impună un regim de teroare care să ducă la islamizarea forţată a popoarelor. Pe de altă parte, în anul 2019, minorităţile etnice, religioase sau sexuale vor plăti preţul discriminării pozitive, care a revoltat şi indignat până în prezent majoritatea tăcută. Naţionalismul şi şovinismul vor atinge cotele cele mai înalte în anul 2019. Masele largi populare vor realiza, în 2019, în ciuda otravei mass media, sau tocmai de aceea, că singura proprietate cu care se nasc este apartenenţa la o naţiune, la un mod de a vedea şi trăi viaţa. În anul 2019, aceasta poate fi considerată drept cea mai importantă proprietate !

În 2019 sau în perioada imediat următoare, un lider carismatic se va afirma în spaţiul islamic şi va fi un unificator de popoare şi ţări, spune profeţia. Liderul există, îl ştim cu toţii, se numeşte MIB, Mohammed bin Salman al Arabiei Saudite. Nostradamus arată că aceasta va duce la o confruntarea mai ascuţită dintre nord şi sud, dinte raţiune şi pasiune, dintre tehnologie şi fanatism, dintre individualism şi obştesc, Catrenul XXI din Centuria V şi Catrenul LXXXVI din Centuria IX. Din această gravă confruntare se va trece în perioada păcii milenare, iar omenirea va ieşi purificată şi mai înţeleaptă - spune Marea Tradiţie.

Anul 2019 nu este decât o treaptă necesară pe scara confruntării finale dintre civilizaţii. În mod special, în anul 2019 trebuie să ne temem de atentate şi asasinate mai ales în marile oraşe din Occident, dar nici Estul Europei nu este scutit. Nu sunt semne ale unui război mondial. Pe de altă parte, un război mondial ar costa foarte mult, şi nu ar fi eficient, aşa că înfruntarea globală se consumă prin conflicte locale clasice „low cost” într-un timp mult mai lung. Probabil că anumite trupe vor fi retrase din zone de conflict. Se încheie un ciclu pentru Cuba, ciclu început tot într-un an al Porcului, 1959. Rusia va mai face un pas pe calea revenirii la ceea ce a fost, o superputere mondială. China va fi din nou în atenţia generală printr-un act de voinţă, să ne amintim de multele revolte naţionaliste din ceilalţi ani ai Porcului. Accidente ciudate, în mai multe ţări.

Romania, vai, România, ţara mea de vis, ţara mea de dor! Tare aş vrea să spun lucruri bune şi frumoase, mobilizatoare, plăcute, dar mă împiedică realitatea. Este un an electoral, în primăvară europarlamentarele, în toamnă prezidenţialele şi anii electorali sunt ani proşti, de crize economice şi pomeni electorale, de consum, nu sunt ani de dezvoltare. Apoi poporul rămâne acelaşi, minţit şi păcălit, cu multe milioane de oameni activi muncind peste hotare pentru străini, prostimea cu ifose a politicienilor şi a miniştrilor este aceiaşi. Ce să speri, ce să profeţeşti, ce să spui mobilizator, să minţi?

Probabil, dacă nu sigur, ”autistul” Klaus Werner Johannis von Hermannstadt va fi reales pentru un al doilea mandat, are clar şi manifestat sprijinul Germaniei, al celui de al Patrulea Reich. Nu mai este timp pentru confecţionarea unui contracandidat valabil. Hai să vedem care ar fi ”posibilii”: Dragnea, Tăriceanu, Antonescu şi poate şi candidatul manciurian Corina Creţu. Candidaţi ”surpriză”: Isărescu, Țiriac, Băsescu, Constantinescu, domnul X – din românii de pretutindeni. Restul nu contează. Sincer să vă spun am căutat mult în bazele de date, un militar, un general în rezervă, după modelul câştigător din Brazilia, dar nu am găsit. Nimeni nu are nicio şansă faţă de maşina electronică ”Made in Germany” de pe net, de pe reţele, de furat startul şi voturi în ziua alegerilor, a lui Klaus. Dar o să revin, nu i-am făcut horoscopul, am avut o reţinere, nu ştiu de ce. Ar putea să piardă alegerile? Sigur că da, dar cine să le câştige? Bună întrebare!

Aţi observat că istoria se repetă? Acum 12 ani, în anul 2007, tot an al Porcului, România a fost anexată de Uniunea Europeană, iar acum are Preşedenţia, ambele evenimente majore europene. Un prilej excelent pentru Herr Johannis să-şi facă campanie elctorală pe gratis, adică cu bani europeni. Tell me, ce a făcut Herr Johannis pentru România? Niciun proiect de ţară, nicio iniţiativă prezidenţială, nicio campanie de interes social, niciun discurs în care să pomenească românii, România, interesele poporului român. Nu vă supăraţi, Herr Johannis, die gedanken sind frei! Immer. Pe de altă parte am o mare înţelegere şi o aprobare faţă de modul civilizat şi sobru în care se comportă. Păcat că nu are şi idei, dar poate că primii cinci ani sunt mai grei pentru un preşedinte, poate înţelege mai greu. Poate că merită un al doilea mandat, să vedem ce o să spună stelele! Stelele şi licuricii.

Garnitura politică care conduce România în anul 2019 este cea mai slabă din ultimii 150 de ani. Aşa doresc anumite cercuri. România nu trebuie condusă de oameni puternici, ci de cei obedienţi intereselor străine. A fost unul al dracului cât cuprine, Doamne iartă-mă, plin de el şi care spăla pe jos cu unul şi cu altul, din ţară şi de aiurea. În perioada aceea, cât a fost el mare vornic, România, post lovitura de stat, a dus-o cel mai bine. A costat 32 de milioane € compromiterea lui prin presa vândută, dar care presă nu este vândută, din asta trăieşte! Timp de trei ani de zile. L-au băgat la puşcărie, i-au înscenat o mizerie soţiei, el a luat totul asupra lui, aşa face un bărbat adevărat, l-au scos din centrifuga caruselului politic. Vina lui: este o personalitate foarte puternică, ar fi slujit interesele României!

Blocaj financiar, inflaţie şi criză economică produsă de incompetenţa PSD. Nici cu dreapta nu a fost mai bine. Ce a făcut dreapta? Altă criză şi a tăiat salariile şi pensiile, o curbă de sacrificiu. Miniştrii actuali ar fi fost angajaţi, înte cele două războaie, în România, doar pe posturi de portari şi femei de serviciu, de fapt la altceva nici nu se pricep, decât să fure. Staţi liniştiţi, se poate şi mai rău!

Anul 2019 va fi un an plin de evenimente sportive, dar prost pentru Sport. Pentru că sportul aşa cum se face în prezent, merge clar într-o direcţie greşită, fiind transformat într-o industrie a distracţiilor. Puţini tineri fac sport, sportul de masă a murit. Ce-mi pasă mie că, cutare sportiv profesionist îşi umple buzunarele cu dolari? Nu-mi pasă absolut deloc, este afacerea lui personală. Se pontează în industria pariurilor şi atât, şi toată reclama deşănţată, este tot pentru industria pariurilor, cea mai puternică din lume, foarte departe de a reprezenta România, sau ceva naţional.

Tot într-o direcţie greşită merg ştiinţa şi tehnologia. Anii Porcului au fost ilustraţi prin puţine descoperiri ştiinţifice şi tehnologice şi acelea ciudate şi fără vreun folos evident pentru adevărata condiţie umană, pentru interesul speciei. În anii Porcului (Mistreţului) s-au identificat şi descoperit virusurile, aşa că în 2019 ne putem aştepata la evenimente legate de virusuri, descoperiri dar şi poate la epidemii sau pandemii, naturale, sau provocate.

Dar nimic nu se compară cu scandalul din medicină. În anul 2019 vaccinurile, clonarea şi transplanul de organe vor fi impuse publicului ca procedee miraculoase şi înălţătoare, o culme a tehnicii medicale de salvare a vieţilor oamenilor. Se vor încuraja donatorii de organe şi toată industria aferentă cu ajutorul unei mass medii amorale. De fapt, se ascunde o mare greşeală şi se urmăreşte doar obţinerea unor venituri importante cu orice preţ, respectivele proceduri fiind, bineînţeles, extrem de scumpe. Burse ilegale de organe, multe dispariţii de copii şi tineri, accidente de circulaţie monitorizate de recuperatorii de organe, chiar înaintea poliţiei, astea sunt adevăratele feţe ale unei medicine care nu ţine seama de condiţia umană, de demnitatea omului şi de dreptul la o viaţă sănătoasă şi la o moarte decentă. Şi încă nu ştim toate dedesubturile clonării şi ale transplanturilor de organe. Nici ale ingineriei genetice asupra embrionilor umani. Medicina actuală se pare că nu face decât să prelungească în mod nejustificat bătrâneţea penibilă şi dureroasă, pentru încasarea asigurărilor, să chinuiască îngrozitor muribunzii şi să facă tot felul de experienţe anormale cu medicamente şi proceduri medicale din ce în ce mai scumpe. Totul, numai pentru obţinerea unor venituri uriaşe. Joaca de-a Dumnezeu a fost plătită scump întotdeauna, dar, din nefericire, nu doar de făptaşi, ci şi de multe, de foarte multe persoane nevinovate, dar naive, sute de milioane, miliarde. În anul 2019 medicina se va industrializa într-un mod nepermis, depărtându-se şi mai mult de la principiile umaniste de prevenire ale bolilor, de conducerea şi supraveghere a unei vieţi sănătoase şi a unei intervenţii uşoare a medicului.

Media şi industria distracţiilor vor reuşi să îmbrobodească în continuare masele populare. Informaţiile denaturate şi polarizate, ”fake news” ocupă în prezent 80% din media, spune Rupert Murdoch. În anul 2019 vor creşte către 90%. Muzica şi filmul au fost bine reprezentate în anii Porcului, aşa că ne putem aştepta în 2019 la o relansare a industriilor respective. Fenomene ciudate meteorologice, observaţii de OZN-uri mai multe decât de obicei, sunt alte evenimente specifice anilor Porcului, de pământ şi haos, iar anul 2019 nu va fi altfel. Din fericre cataclismele şi dezastrele din anii Porcului au fost minore. Aşa că ne aşteptăm ca şi anul 2019 să fie lipsit de neplăceri majore. Un cutremur distrugător, peste gradul 7 Richter-Gutenberg, în anul 2019, în Romania ? Poate că da, poate că nu, vom vedea la momentul respectiv, statistic, primăvara, sau toamna!

Pentru România, se pare, că avem noroc de un an prost, dar cred că ne-am obişnuit, însă lumea este bună sau rea, depinde dacă ţie îţi este bine, sau rău. Depinde de sistemul de referinţă. Sigur că creşterea preţurilor afectează negativ pe toată lumea, dar dacă moşteneşti din America, de la un unchi, câteva milioane de de dolari situaţia se schimbă, inflaţia leilor nu te mai interesează! Repet, depinde, de la persoană, la persoană! Dacă ai un salariu de peste două mii de euroi şi nu ai familie, sau obligaţii, viitorul îşi apare roz, amintesc că pragul de sărăcie stabilit în UE pentru anul 2019, este un venit personal de 1.163 €, brut. Din nefericire concentrarea nemaintâlnită de 72% din bogăţia ţării în mâinile a numai 4,75% din populaţia ţării produce un blocaj financiar care duce la lipsă de lichidităţi pe piaţă. Poţi să fii tu Einstein, cu ce să te plătească, dacă nu mai sunt bani în circulaţie, sunt blocaţi în bănci? Obligaţi băncile străine, prin lege, să facă investiţii în România, să participe la proiecte avantajoase de suprastructură, în acest fel putând obţine profit pe afacere, care duce la o mărire a dobânzii pe sumele depuse. Pe de altă parte economiile ”populaţiei”, banii celor circa 5%, sume depuse la bănci, sunt egale cu datoria externă a României. S-a furat de la stat, care a trebuit să se împrumute şi s-au trecut banii la particulari, prin diverse inginerii financiare. Asta da, privatizare!

În anul 2019 sunt cinci eclipse, trei de Soare şi două de Lună şi un tranzit de planetă interioară, Mercur. Din România se pot vedea unele eclipse şi un tranzit mai rar, al lui Mercur peste Soare. Sursa NASA. Astfel:

5-6 ianuarie 2019 – Eclipsă parţială de Soare, vizibilă în Estul Asiei şi Pacific. Nu se poate observa de la noi.

20-21 ianuarie 2019 – Eclipsă totală de Lună, se poate observa de pe o mare parte a globului, inclusiv de la noi.

2 iulie 2019 – Eclipsă totală de Soare, în Sudul Atlanticului, nu se poate observa de la noi.

16 – 17 iulie 2019 – Eclipsă parţială de Lună, vizibilă mai de oriunde de pe Pământ, mai puţin America de Nord. Se poate observa şi de la noi.

11 noiembrie 2019 – Tranzitul lui Mercur, un punct, peste discul Soarelui. Se poate observa de la noi, parţial, adic[ cum trece Mercur, pu’in timp ]n partea de jos a Soarelui.

26 decembrie 2019 – Eclipsă inelară de Soare, se poate observa de la noi.

În astrologia clasică eclipsele au fost întotdeauna asociate cu evenimente negative. Afectează zodia în care au loc, locul geografic de unde se poate observa eclipsa şi celelate zodii care au planete care fac un anumit tip de aspecte cu luminariile eclipsate. Dacă o să fiu sănătos şi în putere, Doamne, ajută, o să vă avertizez la timpul respectiv, ce şi cum, în horoscopul zilnic, pe zodii. Cele de aici, din EvZ şi Capital!

In anul 2019 mai toate zodiile au porţia lor de… noroc! Bun, sau rău. Iată:

BERBECUL (21 martie – 20 aprilie) În anul 2019 poţi avea foarte mult de lucru. Este un an plin de efort, poate şi de realizări. Adică ai şi bucuriile dar şi grijile şi necazurile respective unui efort prelungit. Un an cu ceva oportunităţi, cu prilejuri de afirmare în meserie, sau profesie, în anturaj şi în dragoste. Ai... noroc! Sunt posibile schimbări ale locului de muncă. Sănătatea este binişor aspectată, mai ales dacă îţi rezolvi problemele metabolice şi durerile suspecte de cap. Trebuie să-ţi supraveghezi greutatea corporală şi să mai pui frâu fumatului. Banii sunt aşa-şi-aşa aspectaţi în prima parte a anului, până în martie, când, în sfârşit, Uranus îţi părăseşte zodia. Vacanţa de vară poate fi un prilej de cheltuieli mari, dar, atenţie, în al doilea segment al lui 2019 veniturile tale nu vor fi mai consistente, trebuie să planifici, să faci economie făra a renunţa la calitatea vieţii. Dragostea este la indicativul bine, aşa că trebuie să profiţi de favorurile stelelor. Trebuie doar să transformi încăpăţânarea în tenacitate şi agresivitatea în energie şi toate uşile îţi vor fi larg deschise în anul 2019.

TAURUL (21 aprilie – 20 mai) Anul 2019 este, pentru zodia Taurului, un an al efortului finalizat. Realizări mai acceptabile în prima parte a anului, când finalizezi proiecte, afaceri, respecţii termenele şi ai o calitate bună a vieţii. Apoi, resursele se termină ca prin farmec, preţurile te strâng de gât şi gata cu proiectele, investiţiile şi afacerile! În locul tău m-aş duce în Africa, urmând cântecul regretatului Aznavour : “se pare că mizeria este mult mai plăcută la tropice !” Anul 2019 este haotic, anarhic şi cam răutăcios pentru zodia ta. Trebuie să supravieţuieşti ca de dezvoltare poate fi vorba doar în prima parte a anului. Sănătatea este bunicică, adică nu o să mori cu zile, decât dacă te încredinţezi sistemului medical din dulcea noastră ţară. Atenţie la gât mai ales în sezonul rece, care în mod tradiţional dă boli acute şi cronice nativilor din zodia Taurului, iar doamnele cu experienţă să vadă ce le mai face tiroida. Dragostea este binişor aspectată, mai ales în a doua parte a anului, cu un maxim pe vacanţa de iarnă. La sfârşitul anului 2019 poţi constata cu mândrie că ai… supravieţuit! Ai avut… noroc!

GEMENII (21 mai – 21 iunie) Anului 2019 îţi amplifică superficialitatea şi iresponsabilitatea. Asta înseamnă veselie şi lipsă de griji. Te simţi chiar bine în 2019 şi asta pentru că nu faci nici un efort. Lasă-te în dorul lenii şi înţelept te vei numi! Nu te mai zbate inutil, că mai rău faci. Aşteaptă momentul când îţi poţi fructifica tupeul şi gura mare şi totul va fi numai în favoarea ta. În lumea asta decadentă şi lipsită de valori trebuie doar să străluceşti. Coţofeneşte vorbind obrăznicia şi agresivitatea poleielii sunt mai de succes decât luciul mat al platinii, al competenţei şi al erudiţiei. Nu trebuie să fii consistent într-o lume superficială. Banii sunt bine aspectaţi, o să întâlneşti persoane binevoitoare, sau chiar mai aiurite decât eşti tu, care te vor ajuta în profesie, sau meserie. Dacă studiezi, anul 2019 este chiar favorabil pentru examene sau burse, o poţi lua înaintea multora mai bine pregătiţi decât eşti tu! Sănătatea este aşa-şi-aşa în sensul că trebuie să ai o viaţă mai ordonată, să dormi mai mult, dar să faci şi ceva mişcare. Atenţie la plămâni şi la braţe – tradiţional de natura zodiei Gemenilor. Dragostea este binişor aspectată în 2019. Gemenele sunt într-o permanentă căutare a unui nou „look”, adică săptămâna şi amantul, iar Gemenii cheltuiesc de se spetesc pe maşini tari, tipe bine şi călătorii sprâncenate. Bine că au cu ce, au... noroc!

RACUL (22 iunie – 22 iulie) În anul 2019 eşti condamnat la muncă silnică. Adică pretenţiile tale cresc odată cu rata inflaţiei şi cu preţurile UE. Ai nevoie din ce în ce mai mulţi bani şi nu te duce capul decât să munceşti mai mult. Nevoia imperioasă să fii în armonie cu anturajul, cu mediul, cu lumea te conduce către concluzia că totul are o legătură şi că vrei să faci parte din ceva important şi permanent. Anul 2019 îţi poate oferi câteva prilejuri să faci bănuţi (nu bani, aia îi fac alţii). Nu curge, da’ pică! Singurul lucru neplăcut este că nu îţi poţi reaminti când ai avut un an mai rău. Răspuns: nu te sforţa prea tare, anul 2019 este un an... al norocului! Sănătatea este bunicică, dar atenţie la glande şi la stomac, la incidente şi accidente. Banii sunt mediocru aspectaţi, dar oricum, de foame nu o să mori. Racii trec, în anul 2019 printr-un proces complicat de metamorfoză în încercarea disperată ca să supravieţuiască vremurilor grele. Unii reuşesc, dar majoritatea, se mai gândeşte ! Oricum, majoritatea greşeşte aproape întotdeauna.

LEUL (23 iulie – 22 august) Ar trebui, fiind o zodie de foc, să o duci bine în 2019. În jurul tău totul întârzie, totul devine haos şi anarhie, dar tu ai... noroc! În 2019 te înverşunezi să te lupţi cu morile de vânt. Multele minciuni spuse de tine în decursul timpului te lovesc înapoi peste obraz cu o forţă înzecită. Eşti înşelat şi minţit în fiecare secundă a anului 2019. Dar tu ai... noroc! Singurele speranţe, singurele repere stabile în acest vortex de ticăloşie sunt prietenii tăi cei vechi Ei te vor ajuta, însă, fără explicaţii şi multe discuţii. Restul junglei nu are nici o milă pentru tine. Pari vulnerabil şi toţi o să îşi facă un titlu de glorie să te lovească mişeleşte. Ceva-ceva tot o să iasă în anul 2019 de la naşterea lui Iisus şi la 7527 de la Facerea Lumii, mai bine nu o facea. Jupiter bine proţăpit în zodiac îţi oferă pe tavă ceva ponturi, aşa că nu ai decât să-ţi pui în valoare calităţile şi să atragi simpatiile anturajului ca să produci ceva bani şi afaceri. Care te vor face să ai probleme cu legea şi autorităţile. Aşa-i la tenis şi la afaceri! Leoaicele, în anul 2019 sunt doamne în living-room, bucătărese în bucătărie şi amante în dormitor. Totul este să nu confunde camerele! Leii, în general, au... noroc, în anul Porcului!

FECIOARA (23 august - 22 septembrie) Conjunctura îţi este favorabilă în anul 2019. Aspecte favorabile în special pentru cei (cele) implicaţi în media, presă, educaţie sau sănătate. În domeniul serviciilor către alţii, în general. Atenţie la relaţiile de familie, sau la comunicarea cu prietenii – în luna februarie se poate declanşeaza o criză care poate sfârşi prost. O nouă etapă de viaţă poate începe in a doua jumatate a anului 2019. Este momentul să faci un bilanţ adevărat şi cinstit şi să iei măsurile care se impun. Este, de asemenea, cazul unei analize atente a posibilităţilor şi a ceea ce eşti şi poţi, în realitate. Nu te lăsa impresionat de dificultăţile vieţii, de cenuşiul vieţii zilnice. Încearca să-ţi creezi propriul univers, mai bun şi mai moral decât ceea ce te înconjoară. Ai nevoie de o nouă perspectivă spirituală. Sanatatea este mediocra – poate si unde te-ai cam ingraşat in ultimul timp. Poţi reuşi în activităţi legate de de arta detaliului în activităţi care oferă servicii altora. Ai mai mult noroc ca de obicei, în anul 2019. Fecioarele au o perioadă bună în sezonul cald, când orice le iese. Sau aproape orice. Flăcăii au de tras mai mult decât de obicei, aşa că anul 2019 va trece repede pentru ei.

BALANŢA (23 septembrie – 22 octombrie) Anul 2019 înregistreauă un maximum de activitate al vieţii tale. Din cauza efortului eşti obosit şi enervat mai tot timpul. Cauta relaxarea în mijlocul naturii. Trupul iti cere aer curat şi mâncare sănătoasă, iar spiritul te îndeamnă să ieşi din viaţa mizerabilă care se desfăşoră în jurul tau. Minciuna, lichelismul, rapacitatea, vulgaritatea, decăderea spirituală, violenţa şi prostia sunt tot atâtea motive care te îndeamnă să-ti schimbi viaţa si să parasesti mediul actual, atât de poluat material şi spiritual. Unele dintre Balanţe primesc răsplata eforturilor lor materializată printr-o nouă poziţie în societate sau în anturaj. Esti tentata să pleci din ţară, eveniment care poate să-ti schimbe viaţa. Dupa cum se vede în zodiac, prima jumatate a lui 2019 este sub semnul schimbărilor importante. Păstrează cheltuielile la strictul necesar. Vara trecând, începi să fi interesat de domeniul spiritual, de literatură, filme de artă şi de sport. Noua ta pasiune nu te ţine foarte mult pentru că aventurile amoroase nu-ţi dau timpul şi liniştea necesare unei perfecţionări spirituale. Banii sunt mediocru aspectaţi în prima parte a anului şi mai bine după vacanţa de vară. Sănătatea este bună în tot timpul anului cu fluctuaţii la schimbarea anotimpului. La sfârşitul anului 2019, poţi constata, cu plăcere că anul 2019 a fost un an... norocos, pentru tine!

SCORPIONUL (23 octombrie – 21 noiembrie) Nu s-ar putea spune ca astrele favorizează în mod deosebit pe nativii din Scorpion în prima jumatate a anului 2019. Insa, s-ar putea spune că anumiţi nativi (sau naivi !) pot trăi chiar evenimente interesante, vorba înţeleptului chinez. Ai... noroc! Nu trebuie să aştepti nimic bun din partea celorlalţi, trebuie să te descurci singur. Ochii tăi sunt îndreptaţi spre spaţiile largi din Canada, Australia şi Venezuela. Nu, Costa Rica! Drum bun! O veste bună, bună, urmată de o pierdere în familie. Atenţie la mijloacele de transport în comun, la accidente sau incidente. Un semn de aer, iti este favorabil în toate, mai puţin profesia. Ultima parte a anului 2019 iti aduce o problemă cu autorităţile. Proiectele începute în această perioadă, însă, vor aduce rezultate excelente. Ai... noroc! Mici probleme cu sănătatea, din genul cronic, atentie la alimentatie şi la... băutură. Banii sunt favorizaţi în prima parte a anului, în special – sunt puţini dar ... există. Dragostea este, cum altfel, bine aspectată. Carisma şi fatalismul propriu zodiei te ajută mult în rezolvarea unor situaţii, mai ales spre sfârşitul anului.

SĂGETĂTORUL (22 noiembrie – 21 decembrie) Multe trăiri, multe evenimente, călătorii şi realizări notabile, în anul 2019. Zodia Săgetătorului, semn de foc, este avantajată în prima jumatate a anului. Prima parte a perioadei iti aduce un dar neaşteptat sub forma unui nou loc de muncă, a unei burse sau a unei reorientări profesionale, în orice caz ceva în domeniul profesional Ceea ce este de bine. Ai... noroc! Schimbi locul, schimbi norocul ! Moderaţie prevenitoare în relaţiile cu semnele de apă şi aer, tot anul. Proiectele începute în a doua parte a anului 2019, cu un Jupiter, patronul zodiei, bine aspectat, pot aduce rezultate excelente. Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce aveai de gând să faci. Aspectele favorabile din casa a a doua, a banilor şi a proprietăţilor, trebuie puse în valoare, dar fără să-ti asumi obligaţii împovaratoare pe termen lung. Cu moderaţie, mai ales la cheltuieli, vei evita neplăcerile. Asta este viaţa, iar în anul haosului, al anarhiei şi al elementului foc, semnul de foc al Săgetătorului se simte aproape ca acasă. Mai multe relizări notabile, mai ales în a doua parte a anului. Emoţional o să treci printr-un proces de emancipare şi de recunoaştere raţională a visurilor şi a dorinţelor tale. Sănătatea este mediocră în prima parte a anului, în sezonul rece, dar mai bună în a doua. Banii sunt bine aspectaţi la începutul şi la sfârşitul anului. Dragostea este invers proporţională cu banii – ai unele ocazii să-ţi găseşti sufletul-pereche şi mai multe prilejuri pentru scurte aventuri inconsistente.

CAPRICORNUL (22 decembrie – 19 ianuarie) Pentru tine, anul 2019 este un an bun. Ai… noroc! Dar, prima jumatate a anului îţi aduce câtva întâlniri interesante în spaţii neconvenţionale. Ca să-ţi satisfaci nevoia de tandreţe probabil că va trebui să adopţi o pisicuţă, sau un căţeluş de companie. Animalele nu mint, nu înşeală şi nu trădează lăsându-te cu sufletul pustiu. Atenţie, însă, un animăluţ de companie înseamnă multă responsabilitate şi multă muncă – el devine un necuvântător membru al familiei! Mult entuziasm şi o privire mai filosofică asupra vieţii te ajută să te bucurai din plin de deliciile verii. În privinţa legăturilor romantice în a doua jumatate a anului 2019 nu te mulţumeşti decât cu ceea ce este mai bun, chiar dacă este greu de găsit. Sanatatea este buna, daca nu te mai impiedici mereu, iar banii – multumitor ! 2019 este o periodă favorabilă, mai ales pentru nativele zodiei Călătoriile de afaceri sau o excursie de vacanţă se dovedesc, ori fructoase ori foarte plăcute. Influenţe astrale puternice te ajută în tot anul 2019. Traduse prin spoturi de informaţii favorabile şi mici realizări notabile. Banii sunt favorizaţi de stele, dar nu trebuie să împrumutaţi sau să dai sume cu împrumut – evită investiţiile şi cumpărăturile foarte importante. Sănătatea este bună, atenţie la genuchi şi la căzături şi totul o să fie suportabil. Dragostea este mediocru aspectată, mai ales în a doua parte a anului, după vacanţa de vară. Capricoarnele se înverşunează pe profesie sau meserie sau pe preafericitul moştenitor pe care-l doresc cu orice preţ, geniu precoce. Capricornii fac un joc atât de greoi şi complicat atât în profesie, afaceri etc. cât şi în dragoste că nimeni nu mai înţelege nimic. Simplu, mon cher, simplu, doar ai... noroc!

VĂRSĂTORUL (20 ianuarie – 18 februarie) În toată perioada anului 2019 simţi că dispui de o mare energie, de influenţa fastă a Cosmosului. Ai... noroc! Vrei să faci ceva important, să ieşi din cenuşiul cotidian, să te simţi şi tu importantă, sau curajos şi drept. Stelele îţi vor îndeplini dorinţa. Uită-te în jur – sunt nenumărate prilejuri de afirmare, nu trebuie să te înrolezi în cine ştie ce cruciadă. Atât în meserie, sau profesie, dar şi în anturaj şi în dragoste. Luptă împotriva răului, sub orice forma. Spiritul tau cutezator şi drept, tanjeste dupa dreptate şi cinste. Semnele de apa şi de aer îţi sunt favorabile tot anul 2019, dar este mai bine să nu te iei în beţe cu cei născuţi sub zodii de pământ şi foc. Sanatatea este bunicica, cine oare este complet sanatos in zilele astea bolnave ? Banii – aşa-si-aşa... Tot anul 2019 trasezi pe firmamentul anturajului, prietenilor, colegilor şi familiei o dâră de entuziasm şi optimism. Nu lăsa să îţi scape o oportunitate în jurul solstiţiului de vară – stelele nu spun exact dacă este vorba de o slujbă în străinătate, de un pont, sau de marea dragoste... de anul acesta. Sănătatea este mediocru aspectată în prima parte a anului, dar mai bună în a doua. Banii, chiar dacă sunt suficienţi nu-ţi satisfac capriciile şi utopiile tehnologice. Dragostea sau sexul, după preferinţă, sunt bine aspectate în 2019. Trebuie, ca toata lumea, sa renunti la aberatiile logice si sa dai curs liber utopiilor rezonabile. Doar, ai... noroc!

PEŞTII (19 februarie – 20 martie) În 2019 încearcă să rezolvi problemele succesiv, una câte una, pe rând. Nu le atacă pe toate odată, bazându-te pe faptul că ai… noroc! Relaxeaza-te şi încearca să nu mai porti de grijă altora, mai ales că, până la urmă, nimeni nu iti multumeste. Primele luni ale anului 2019 constitue o perioadă de timp care este propice pentru planuri de viitor. Activităţile legate de speculaţii financiare sau imobiliare sunt avantajate, mai ales în jurul echinocţiului de primăvară. În orice caz, responsabilităţi crescute, acasă şi la serviciu, sau la şcoala, îţi ocupă tot timpul. Munceşti mult şi ai rezultate bune. Dar. ai nevoie de mai mulţi bani şi nu ştii de unde. Problema trenează tot anul şi nu-şi găseşte o rezolvare consistentă. Cam în vară, pe la mijlocul lui 2019, îţi dai seama că nu poţi trăi din amintiri şi ca veşnicele tale comparaţii nu-ţi fac decât rău. Trebuie să te adaptezi rapid la schimbări, să-ţi faci stereotipuri de comportament şi de comunicare şi strategii de promovare a calităţilor proprii. Pentru că, după cum bine ştii, nu eşti nici spontan, nici nu ai tupeu ! Sănătatea este mediocru aspectată în 2019, atenţie la bolile cronice. În a doua parte a anului, atentie la picioare si la pedichiura. Banii sunt aşa-şi-aşa – mai mulţi par să vină toamna. De asemenea, banii se ilustreaza prin amânari succesive... Dragostea este bine aspectată, mai ales dacă renunţi la perfecţionismul tău păgubos. Peştii trebuie să-şi ia un “second job” ca să facă faţă presiunii financiare provocate de creşterea preţurilor. Sau s-o ia înot către o ţară mai prielnică locuitorilor ei. Doar au… noroc!

2019 2019 2019 2019 2019 2018 2019 2019 2019 2019