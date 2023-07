La scurt timp după ce SARS-CoV-2 a început atacul asupra lumii, oamenii de știință au căutat indicii despre factorii care i-au făcut pe unii să se îmbolnăvească mai mult decât pe alții. Studiile realizate de cercetătorii chinezi, încă din 2020, au sugerat că persoanele cu anumite grupe sanguine – în special grupa de sânge A – ar putea fi expuse unui risc mai mare de a se infecta – în timp ce cei cu grupa sanguină.

O pot fi protejați în fața infecțiilor. Unele studii mici au confirmat conexiunile, în timp ce altele nu au făcut-o, lăsând în continuare semne de întrebare privind cât de importantă ar putea fi grupa de sânge ca factor de risc pentru COVID-19, scrie Time.

Anumite grupe sanguine ar putea spori capacitatea virușilor de a infecta celulele

Dr. Sean Stowell, profesor asociat de patologie la Brigham and Women’s Hospital și la Harvard Medical School, a aflat că protuberanțe asemănătoare degetelor, care ies din virusul SARS-CoV-2, sunt foarte asemănătoare cu cele din grupele sanguine de pe celulele umane. Conexiunea este importantă deoarece virusul folosește acele protuberanțe, sau proteine, ca o cale de intrare pentru a se lega și apoi a infecta celulele umane.

Dacă virusul poate să recunoască proteinele grupei de sânge, asta ar însemna că anumite grupe sanguine ar putea spori capacitatea virușilor de a infecta celulele. Acest lucru ar oferi o explicație pentru modul în care grupa de sânge ar putea juca un rol în riscul infectării cu COVID-19.

Grupa sanguină A a fost asociată cu un risc crescut de infecție, cu 25% până la 50%

Stowell și echipa sa au făcut o serie de experimente pentru a înțelege legătura și a dezvăluit rezultatele într-o lucrare publicată în jurnalul medical ”Blood”.

El a descoperit că, într-adevăr, celulele de la persoanele cu grupa de sânge A aveau mai multe șanse de a se infecta cu SARS-CoV-2, decât celulele de la persoanele cu grupa sanguină O. Tipul O este, în esență, o piesă curată când vine vorba de proteinele din grupa de sânge, deci poate servi ca donator universal și poate fi transfuzat persoanelor cu grupa sanguină A, B sau AB și nu declanșează un răspuns imun.

Grupele de sânge A, B și AB conțin, fiecare, grupe diferite de proteine sau antigene, ceea ce, după cum a descoperit Stowell, le face să interacționeze diferit cu COVID-19. În studii, grupa de sânge A a fost asociată cu un risc crescut de infecție, cu 25% până la 50%, în funcție de varianta particulară implicată. Celulele grupei sanguine A au fost deosebit de vulnerabile la infectarea cu variantele Omicron.

Virusul poate ateriza pe o suprafață celulară mai ușor decât la cineva cu grupa sanguină O

Totul are legătură cu afinitatea SARS-CoV-2 pentru proteinele din sângele din grupa A. Virusul are receptori care îl ajută să se lege de celulele cu antigene din grupa sanguină A, deci sunt „mai lipicioase” pentru virus, spune Stowell. Cu mai multe virusuri atașate celulelor, este mai probabil ca virusul să găsească acea gaură a cheii de care are nevoie pentru a infecta celulele și care se numește receptor ACE2.

„Grupa sanguină A nu ajută în sine virusul să intre în celule, dar pentru că face celulele mai lipicioase de virus, șansa ca virusul să găsească receptori ACE2 și să intre în celule este mai mare. Deoarece antigenele grupului A sunt peste tot la cei cu grupa sanguină A, virusul poate ateriza pe o suprafață celulară mai ușor decât la cineva cu grupa O”, spune el.

Stowell avertizează că persoanele cu grupa de sânge O nu ar trebui să presupună că sunt ferite de boală când vine vorba de COVID-19. Indiferent de grupa sanguină, oamenii ar trebui să continue să ia măsurile de precauție corespunzătoare.

„Îmi fac griji pentru că datele sugerează că persoanele cu grupa de sânge A sunt mai susceptibile de a se infecta, iar persoanele cu grupa sanguină O ar putea fi parțial protejate”, spune el.