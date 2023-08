Anton Yelizarov, noul lider al grupării Wagner?

Anton Yelizarov a condus cucerirea oraşului Soledar în Ucraina. El este cel despre care se vehiculează că i-ar putea lua locul lui Prigojin la conducerea grupului Wagner. Yelizarov a adus grupării o importantă victorie. El este cel care a făcut posibilă cucerirea oraşului Soledar în Ucraina.

Sunt mulți cei care se întreabă care va fi urmașul lui Prigojin. Acesta a decedat miercuri, 23 august, după ce avionul privat în care se afla s-a prăbușit.

Sansele lui Yelizarov pentru a ajunge noul lider sunt mari, deoarece este cunoscut drept un apropiat al fostului lider.

Potrivit The Sun, Anton Yelizarov are vârsta de 42 de ani și este considerat a fi extrem de dur. Dacă ar deveni noul lider al mercenarilor, ar putea deveni o problemă în plus pentru Vladimir Putin.

Anton Olegovici Yelizarov, cunoscut sub numele de „Lotus” este aclamat drept „erou al Rusiei”.

Potrivit molfar.com, Yelizarov s-a născut în orașul Zernograd, regiunea Rostov. În 1998, a absolvit Școala Militară Suvorov a Gărzii Ulianovskiene. În 2003, și-a finalizat studiile la Școala Superioară de Aviație a Gărzilor din Ryazan, numită după generalul V.F. Margelov, specializându-se în operarea vehiculelor multifuncționale pe șenile și pe roți.

Reacția lui Vladimir Putin la moartea lui Progojin

Vă amintim că Putin a avut deja o primă reacție incidentul aviatic din regiunea Țver. Acesta a avut numai cuvinte de laudă despre Prigojin. Fostul lider Wagner ar fi avut o contribuție importantă în lupta împotriva nazismului ucrainean.

„Wagner a avut o contribuție semnificativă la lupta împotriva nazismului în Ucraina, care nu va fi uitată niciodată”.

Putin a precizat și că îl cunoaște de mult timp pe Prigojin. A amintit atât greșelile lui, cât și destinul său complex. Liderul de la Kremlin a precizat că au avut o cauză comună.

„Îl cunosc pe Prigojin de mult timp, de la începutul anilor ’90. A fost un om cu un destin complex. (Uneori) a făcut greșeli, alteori a obținut rezultatele pe care le dorea – pentru el însuși, și ca răspuns la solicitările mele, pentru o cauză comună”.

Mai mult, Putin susține că Prigojin a fost o persoană talentată și i-a făcut o scurtă notiță biografică.