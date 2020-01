Klaus Iohannis și-a adjudecat la finalul anului trecut al doilea mandat de președinte. A umilit-o pe Viorica Dăncilă și va fi șef la Palatul Cotroceni și pentru următorii cinci ani. Deși a trecut foarte puțin timp de când a depus jurământul, forțele politice îi caută deja înlocuitor. Prezidențialele sunt peste cinci ani, dar principalele partide deja par să își desemneze noii lideri.

Dan Barna a pierdut rușinos prezidențialele în noiembrie. Deși era cotat ca mare favorit să intre în turul doi și să se bată cu IOhannis, șeful USR a pierdut lamentabil. Acum, încearrcă să salveze partidul cu un implant din exterior.

Moise Guran vrea la prezidențiale

Moise Guran și-a anunțat azi intrarea în USR și ieșirea din jurnalism. Nu vrea să candideze la primăria Capitalei, dar nu ar spune nu unei intrări în cursa pentru Palatul Cotroceni, în 2024. „Dacă mi se propune, voi candida și la alegerile prezidențiale. Știu că tocmai le-am ratat, dar asta e, odată la cinci ani.

Nu am această intenție, să candidez la locale, deși intenționez să mă implic activ în campania electorală pentru București, poate și pentru alte orașe. Am idei legate de București, ca jurnalist m-am documentat și am mers în multe locuri, și trăiesc în acest oraș. Pe de altă parte, cred, însă, că competențele mele sunt legate, mai degrabă, de administrația centrală decât de cea locală și că ideile și specializarea mea a mers mai mult către zona macroeconomică decât cea locală”, a spus Guran.

Rareș Bogdan și Firea vin tare din urmă

La scaunul de la Palatul Cotroceni visează și liberalul Rareș Bogdan, dar și PSD-ista Gabriela Firea. Rareș Bogdan a intrat fulminant în politică și a ajuns deja europarlamentar. S-a speculat că ar putea fi candidatul PNL la Primăria Capitalei sau viitorul premier. A negat cu vehemență de fiecare dată. „Eu mă numesc Rareș Bogdan, sunt un om care știe să meargă după sfaturile președintelui și după modelul președintelui pas cu pas, deja am sărit foarte multe etape datorită simpatiei și datorită electoratului care mi-a acordat încredere. Nu mă grăbesc în această viață, nu voi candida la Primăria Capitalei, ca lucrurile să fie clare. Să nu mă mai bage în sondaje de opinie nimeni, că nu candidez la Primăria Generală. Chiar dacă stau bine în sondaje, nu candidez și spun nu hotărât. Doi, nu voi fi premierul României, acum. Am timp în alte guvernări. Nu în următoarea perioadă. Avem un premier pentru cinci ani de zile, Ludovic Orban”, a spus Rareș Bogdan care nu a negat însă o eventuală candidatură la Palatul Cotroceni.

Și tot din tagma jurnaliștilor și a oamenilor de televiziune vine și al treilea aspirant, primarul Capitalei, Gabriela Firea. Despre ea s-a spus că urma să candideze și în 2019 la prezidențiale, dar până la urmă Dăncilă a fost aleasa PSD. Social democrații vor avea un congres la începutul acestui an și totul depinde de cine va fi noul președinte. Firea vrea să fie vicepreședinte și își mai dorește un mandat la București. Firea a negat mereu că vrea să intre în cursa prezidențială, dar PSD nu are acum niciun om care ar putea să intre în cursă. Dăncilă a fost un experiment nereușit.

Deocamdată, aceștia sunt cei trei care ar putea să se bată pentru un mandat prezidențial. Există însă șanse ca în ultimii ani să iasă la iveală noi stele ale politicii românești care să se viseze noul Klaus Iohannis.

Te-ar putea interesa și: