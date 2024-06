Mihai Polițeanu a reușit să câștige cursa pentru Primăria Ploiești, în ciuda tuturor avantajelor cu care se confrunta. El a candidat din poziția de independent după ce a părăsit USR în urmă cu doi ani.

Totuși, el nu este un politician prea cunoscut în țară, iar mulți se întreabă de unde a pornit și ce studii are în spate. Polițeanu oferă mai multe informații despre aceste lucruri pe propria pagină.

De exemplu, el a lucrat în 2001, ca student masterand, la cabinetul lui Vasile Lupu. Amintim că acesta din urmă este fost parlamentar şi creator al celebrei Legi 1/2000 de retrocedare către țărani a pământurilor confiscate de regimul comunist.

Ulterior, în 2002, timp de un semestru, a fost asistent la Facultatea de Filosofie a Universităţii Bucureşti, poziţie neremunerată.

Absolvent de Filosofie și Drept, el a lucrat în 2005 ca ofițer de comunicare în cadrul Societăţii Academice din România în perioada Coaliției pentru un Parlament Curat.

Politicianul din Ploiești a fost și consilier al Ministerului Justiției între 2005 și 2007.

„Înainte de a mă implica în mișcarea civică, între 2005 și 2007 am fost consilier al Ministrului Justiției, în perioada în care s-au pus bazele Direcției Naționale Anticorupție (DNA) și ale Agenției Naționale de Integritate (ANI), între 2007-2009 am fost manager de proiecte anticorupție în cadrul fundației Freedom House România și din 2009 până în 2015 am fost asistent la Parlamentul European – europarlamentar Monica Macovei”, a mai scris Polițeanu.