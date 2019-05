PSD a încasat o bătaie umilitoare la alegerile europarlamentare, iar acum este pe cale să piardă și majoritatea în Parlamentul din țară. PNL și USR-PLUS vor să dea jos Guvernul și se pregătesc să preia Puterea în România. Un alt partid este însă marele câștigător al alegerilor.

Jurnalistul Radu Tudor de la Antena 3 spune că Victor Ponta și ProRomânia vor face jocurile pentru o nouă majoritate. „Fara indoiala, marii castigatori ai alegerilor europarlamentare sunt cei de la PNL si USR-Plus. Prea putini au anticipat scorurile obtinute de aceste partide, iar despre participare, ce sa mai vorbim…

Obiectivul declarat inca din primele secunde ale confirmarii victoriei este : caderea Guvernului. In momentul de fata, stim bine, PSD si ALDE au inca o majoritate bine verificata la vot in Senat si Camera Deputatilor.

PNL si USR-Plus au scoruri mari, dar nu in Parlamentul Romaniei. In cel European. Drept pentru care o motiune de cenzura nu se poate face decat prin racolari. S-a invocat mereu modelul UNPR, partidul ce a guvernat atat cu PDL si cu Basescu cat si cu PSD si cu Ponta, fara sa fie validat prin vot.

El a fost creat prin negocieri in spatele usilor inchise, prin racolari masive de la alte partide. Va aduc aminte ca Victor Ponta si PSD au venit la putere in mai 2012 in urma unei motiuni de cenzura la adresa guvernului MRU. Acolo unde cateva racolari si un plan bine pus la punct a confirmat asteptarile, dupa 3 ani de guvernare Boc. PNL si USR sunt bine in rezultatele BEC, dar in Parlament sunt la mana lui Ponta”, spune Radu Tudor, într-o analiză pe propriul blog.

