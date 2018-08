EXCLUSIV! Cine este CONSILIERUL secret al lui Liviu Dragnea? Mesajele transmise de Florian Coldea și Doru Bușcu. Rolul lui Vasile Dâncu

După ce a aruncat pe piaţă zvonul că s-a dorit asasinarea lui şi că KGB a dorit să-l racoleze pe Vâlcov, Liviu Dragnea a ţinut să lămurească în interviul oferit Antenei 3 şi cine sunt de fapt sfătuitorii lui secreţi. Acesta a dorit să sublinieze că Florian Coldea nu-i este alături, că Vasile Dâncu îi este prieten şi că necunoscutul Paul Ionescu este de fapt singurul lui consilier. Simultan, jurnalistul Doru Buşcu, cel care deţine săptămânalul Caţavencii, a infirmat pentru paginademedia.ro că ar fi strategul din umbră al preşedintelui PSD, după ce jurnaliştii de la g4media.ro anunţaseră acest lucru.

"Nu sunt consilierul lui Liviu Dragnea. Dacă Dragnea ar asculta de sfaturile mele, nu ar mai fi atâţi incompetenţi în Guvern, ar dispărea slugile, securiştii din partid. Am spus şi am scris aceste lucruri în mod constant. Ți se pare că ele se regăsesc în ce face Dragnea? Aş fi un sfătuitor otrăvit", a spus Doru Buşcu, despre care şi sursele Capital au confirmat că ar avea întâlniri periodice cu liderul social democraţilor.

Interesant este că Liviu Dragnea a încercat o psihologie inversă în ceea ce-l priveşte pe Florian Coldea. A spus despre fostul şef al SRI că nu este străin de dosarele lui, dar în acelaşi timp a transmis că răul suprem a fost de fapt George Maior, idee preluată din interviul pe care Horia Georgescu l-a acordat pentru Evenimentul Zilei.

Ce spune Liviu Dragnea despre Florian Coldea

Florian Coldea nu a dorit să iasă public să transmită vreun mesaj, însă prin intermediari a lansat ideea că vrea să fie lăsat în pace să-şi vadă de cariera actuală, cea de profesor şi că ar fi străin de toate jocurile puterii. Ipoteza este greu de crezut, ţinând cont că fostul şef operativ al SRI a deţinut puterea supremă în stat până nu demult.

A. Stoicescu: Cât de mult rău vă face zvonul că Florian Coldea este consilierul dumneavoastră?

L. Dragnea: Nu, nu că-mi face rău, mă enervează foarte tare. Eu cu omul ăsta n-am mai vorbit cred că de mai mult de un an şi jumătate. Cred că de mai mult de un an şi jumătate. Nici direct faţă în faţă, nici la telefon. Mi-a mai zis cineva: 'Nu, domnule, că comunică prin Vasile Dîncu'. Doamnă, nu este nimic adevărat. Sincer acum, eu nu am nevoie să-mi iau consilier pe Florian Coldea. Tot respectul pentru pregătirea lui. Nu am nevoie să-mi iau consilier pe Florian Coldea. Si în general n-am... Eu am un consilier, Paul Ionescu, pe care probabil că îl ştiţi, e cu mine aici.

L. Dragnea: E un băiat civil, adică... Pentru că eu mă consiliez cu colegii din partid, cu secretarul general Marian Neacşu, cu o parte din vicepreşedinţi, cu preşedinţi de organizaţii. Ne întâlnim, vorbim... Deci nu. Si încerc să mă gândesc de ce se tot promovează asta, că se promovează nu de acum, de multe luni. Nu îmi dau seama de ce tot promovează asta, nu îmi dau seama de ce tot promovează chestiile astea. Sunt într-un spaţiu public, adică într-o emisiune publică, nu aş... Aş folosi nişte expresii mai dure, dar nu pot, nu mă caracterizează. Nu, nu-i adevărat, nu-i adevărat. Si mă irită foarte tare, pentru că sunt...

A. Stoicescu: Deci n-aveţi nicio treabă cu Coldea...

L. Dragnea: Nici vorbă...

A. Stoicescu: Nu vă daţi mesaje, telefoane...

L. Dragnea: Doamnă, staţi puţin... Doamnă, staţi puţin. Coldea n-a fost străin de condamnările mele în dosarul referendumului. Nici el, nici Maior. Ca să ne lămurim. Eu nu pot să am o relaţie de prietenie cu aceşti doi oameni, cu Maior şi cu Coldea. Ca să limpezim lucrurile.

A. Stoicescu: Cine este mai nociv? Maior sau Coldea?

L. Dragnea: Amândoi.

A. Stoicescu: La fel?

L. Dragnea: Amândoi. Mai nociv este Maior.

A. Stoicescu: Maior, în acest moment, este cel pe care îl vedeţi în spatele unor articole din presa americană?

L. Dragnea: Exact! Nu numai asta, dar este cel care a conceput şi participă la un proiect politic acum.

A. Stoicescu: Ce proiect politic?

L. Dragnea: Proiectul politic cu partidul ăsta al lui Ponta.

A. Stoicescu: Este implicat Maior?

L. Dragnea: Cum să nu!

A. Stoicescu: Finul cu...

L. Dragnea: Sigur.

A. Stoicescu: Ei sunt rude, din câte ştiu.

L. Dragnea: Bineînţeles că este implicat.

A. Stoicescu: Deci se va implica în politică, deşi nu are voie ca ambasador.

L. Dragnea: El nu a ieşit din politică. Si când era şef la SRI era implicat în politică, doamnă, pentru că el era implicat în toate partidele, în special în PSD, dar în toate partidele, adică să nu credeţi că Maior, la SRI, era aşa o zână şi era Coldea ăla rău. Nici vorbă!

Ce rol are Vasile Dîncu în strategia lui Liviu Dragnea

Conform surselor Capital.ro, Vasile Dâncu îi oferă regulat sfaturi lui Liviu Dragnea, dar nu este strategul lui principal. Se pare că deciziile le-ar lua mai mult individual, după ce consultă în prealabil mai mulţi pioni principalei, printre care şi Florian Coldea. Între cei doi nu ar exista o relaţie atât de apropiată cum susţine Cozmin Guşă, dar niciunul nu doreşte să şi-l ostilizeze pe celălalt, ţinând cont de trecutul comun, ne-au dezvăluit aceleaşi surse.

A. Stoicescu: Discutăm imediat, dar Dîncu... Dîncu. Cu Dîncu cum sunteţi?

L. Dragnea: Este un foarte bun prieten de-al meu.

A. Stoicescu: Bun. Adică bun că spuneţi asta public.

L. Dragnea: Unii sunt supăraţi pentru asta. Unii sunt supăraţi pe el, alţii sunt supăraţi pe mine, dar este un om pe care eu îl apreciez foarte mult, cu bunele şi relele lui, cum şi eu sunt cu bunele şi relele mele prietenul lui. Dar să n-aveţi impresia că Vasile Dîncu este îndrăgostit de Florian Coldea sau George Maior. Să nu aveţi această impresie greşit.

A. Stoicescu: Trăiam cu ea.

L. Dragnea: Să nu mai trăiţi cu ea...

A. Stoicescu: Că grupul de la Cluj... Coldea...

L. Dragnea: Doamnă, să nu mai trăiţi cu asta. Nu i-au făcut bine nici lui. Nu vreau să vorbesc în numele lui sau în locul lui.

A. Stoicescu: Dar în Guvernul tehnocrat Vasile Dîncu a fost propunerea dumneavoastră ca vicepremier?

L. Dragnea: Da. De fapt nu, nu, nu, staţi puţin... L-a rugat Iohannis să intre în guvern, l-a rugat Cioloş să intre în guvern, am avut o discuţie cu el, m-a sunat Cioloş dacă vreau să ne vedem în trei. Ne-am văzut în trei cu Vasile Dîncu şi cu Cioloş şi Vasile Dîncu a acceptat să intre vicepremier şi ministrul dezvoltării regionale, i-a spus care va fi abordarea lui, nu va fi o abordare politică, ci va fi o abordare de a continua proiectele importante care erau la Ministerul Dezvoltării şi le-a şi continuat. Vasile Dîncu are un mare merit că a protejat proiectele pe care ei voiau să le distrugă, liberalii, pentru că Cioloş era condus de liberali la acel moment. Voiau să închidă programele de dezvoltare, tot, şi să mute către autorităţile liberale în condiţiile în care programul era făcut de aşa natură încât era... Se finanţau toate... Ba, dimpotrivă, mulţi primari PSD erau nemulţumiţi pentru că unii primari liberali luaseră mai mult decât ei, dar aşa era făcut pachetul de criterii. Si Vasile Dîncu are un mare merit că a protejat nişte programe foarte importante în special pentru oraşele mici şi zona rurală, proiecte aşteptate şi care încep să... acum încep să se vadă... la care încep să se vadă rezultatele şi s-a ridicat... se ridică constant gradul de civilizaţie... de acces la civilizaţie pentru românii care trăiesc acolo.