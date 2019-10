Mereu pe fugă și cu tot mai puțin timp pentru relaxare? Acasă ai așa de multe responsabilități, încât atunci când ziua se termină îți dai seama că iar nu ai apucat să citești nici măcar o pagină? Dacă te recunoști în această descriere, avem soluția pentru a fi la curent cu cele mai noi titluri apărute pe piață: cinci cărți pe care le poți citi în metrou, în drum spre serviciu.

1. Oamenii. Scurtă istorie despre cum am stricat totul – Tom Philips

Preocupat de un moment în care ai senzația că ai dat-o-n bară? Atunci Oamenii. Scurtă istorie despre cum am stricat totul, de Tom Phillips, te-ar putea ajuta să-ți vezi de viață mai departe și să-ți dai seama că întotdeauna se poate și mai rău. The Telegraph a rezumat cartea drept „o istorie foarte bine documentată și ironică a momentelor în care oamenii au făcut greșeli monumentale”. Cu toate că omul a ajuns să domine planeta și să stăpânească natura, drumul până aici nu a fost mereu ușor, ba chiar presărat cu momente în care totul părea pierdut. „Tom Phillips dovedește dincolo de orice îndoială că noi, oamenii, suntem al naibii de norocoși că încă trăim, deși nu facem aproape nimic ca să rămânem o specie viabilă — nimic altceva decât să scriem cărți inteligente, amuzante și ușor îngrijorătoare pe această temă”, este de părere Sarah Night, autoare de bestselleruri New York Times.

2. O familie aproape normală – Mattias Edvardsson

Cât de bine îți cunoști copiii și cât de departe ești dispus să mergi pentru a-i proteja? Aceste întrebări și altele la fel de nuanțate sunt puse pe tapet de suedezul Mattias Edvardsson în romanul O familie aproape normală, bestseller în țara de origine a autorului, cu peste 150.000 de exemplare vândute. O adolescentă de 19 ani dintr-o familie bună este acuzată că a ucis un om de afaceri, iar părinții ei își dau seama că, pe parcursul anchetei, standardele morale le sunt puse la grea încercare. New York Times Book Review a caracterizat cartea drept „un thriller alert, care vorbește despre compromisurile pe care le facem pentru a împlini așteptările celor dragi.”

3. Unisex – Amelie Notomb

Amelie Notomb continuă să exploreze relațiile de familie toxice, iar în romanul Unisex se axează pe cea a unei fiice cu tatăl ei. Épicène este fiica lui Claude și Dominique, doi oameni îndrăgostiți iremediabil după ce s-au cunoscut întâmplător într-o cafenea. Claude se dovedește a fi crud, calculat și lipsit de sentimente când vine vorba să-și trateze soția și fata ca pe niște simpli pioni. Dominique refuză să accepte asta, însă Épicène pricepe rapid cu cine are de-a face și încearcă să se protejeze de el.

4. Îți promit libertatea – Laurent Gounelle

Despre romanul Îți promit libertatea, a lui Laurent Gounelle, Madame Figaro a spus că este „o poveste inițiatică recomandată tuturor celor care vor să se elibereze de ei înșiși. Pentru ca apoi să poată trăi mai bine”. Sybille Shirdoon bifează la toate capitolele ceea ce se numește o zi proastă: e anunțată că va fi dată afară, iar seara, iubitul o părăsește. Ambele decizii sunt puse pe seama personalității ei, dar un prieten îi dezvăluie soluția nefericirii ei. După ce se confruntă cu eșecul, despărțirea și trădarea, Sybille face cunoștință cu misteriosul Oscar Firmin, care îi propune să se îmbarce în extraordinara călătorie a descoperirii de sine, ajutând-o să dea un nou sens vieții, să se apropie autentic de cei din jur și să-și găsească adevărata dragoste.

5. Femeia ascunsă – E.G. Scott

„Un debut electrizant, cu un final absolut imprevizibil”, spune Booklist despre Femeia ascunsă, de E.G. Scott, pseudonimul a doi autori pe care îi leagă o prietenie de 20 de ani şi care, încă din adolescenţă, au scris separat piese de teatru, scenarii şi povestiri. Deși la început povestea lor de iubire pare una imposibilă, Rebecca și Paul ajung împreună și chiar par perechea perfectă. Douăzeci de ani mai târziu, secrete tulburătoare ies la iveală, iar căsnicia lor este în pragul distrugerii.

