Dr. Denisa Zaharia, medic ortodont, semnaleaza ca 30% dintre pacientii vechi au revenit la stomatolog cu probleme dentare agravate intr-un bilant pe care l-a facut la o luna dupa redeschiderea clinicii de stomatologie pe care o detine in centrul Bucurestiului.

„Vorbim despre o scadere cu 30% a activitatii, pacienti noi cu 50% mai putini, o crestere intre 3-5 ori a pretului echipamentelor de protectie si cu 20% a preturilor tuturor materialelor medicale folosite in tratamentele stomatologice, 30% dintre pacientii vechi au revenit la cabinet cu probleme agravate care au necesitat tratamente mai complexe si mai costisitoare.

Cel mai alarmant aspect semnalat de dr. Denisa Zaharia la o luna dupa redeschiderea clinicilor stomatologice este lipsa preventiei in randul oamenilor si amanarea vizitei la stomatolog de la primele semne care anunta aparitia unor probleme.

„Gata cu teama! Este foarte important ca oamenii sa revina la controale si la tratamente in clinicile stomatologice! Amanarea inceperii tratamentelor adecvate nu face decat sa agraveze problemele, sa complice tratamentele necesare, sa prelungeasca durata procesului de interventie si sa scumpeasca procedurile. In prima luna de la redeschidere am sesizat complicatii la mare parte din pacientii nostri aflati in tratament care nu au putut accesa serviciile stomatologice. Am avut multe cazuri cu inflamatii gingivale, semne de igiena precara dentara, deteriorarea dintilor la nivelul unor lucrari incepute si nefinalizate, probleme la aparatele dentare, dureri acute cu inflamarea nervului, carii la copilasii care probabil au facut exces de dulciuri in perioada aceasta. Problemele nu se rezolva ignorandu-le!”, a avertizat dr. Denisa Zaharia care acorda toata atentia respectarii procedurilor de siguranta si protectie pentru pacienti.

Perioada de vacanta pentru elevi si de lucru de acasa pentru adulti poate fi o ocazie buna pentru inceperea unui tratament ortodontic in siguranta si cu mai putine implicatii psihologice.

„Este o perioada optima de aplicare a aparatelor dentare pentru cei care au recomandare, fie ca ne referim la adulti, care multi lucreaza de acasa in aceasta perioada, fie ca ne referim la copii sau adolescenti care au la dispozitie 3 luni pana la redeschiderea scolilor si a universitatilor. In aceasta perioada se pot acomoda mai usor cu disconfortul primelor zile si pot veni mai usor la controalele periodice.”, a adaugat dr. Denisa Zaharia, medic ortodont.

In prima luna de la redeschiderea clinicii stomatologice PerfectDent, dr. Denisa Zaharia a constatat cu bucurie ca toate categoriile de pacienti vechi au accesat serviciile medicale, insa foarte putini au fost pacientii noi, cel mai probabil din cauza temerilor sau a regandirii bugetului existent.

„Am avut pacienti de la 2 ani pana la 80 de ani. Am programat persoanele varstnice in prima parte a zilei si am avut surpriza placuta, datorita lucrului de acasa, ca persoanele active si parintii sa-si doreasca sa se programeze la clinica pe tot parcursul zilei, fara a se mai inghesui la orele de seara care inainte de pandemie erau supraaglomerate. Toti cei care au venit si-au recapatat increderea in sistemul medical, au fost incantati de rigorile de siguranta masurilor implementate si au fost foarte disciplinati in respectarea orelor de programare si a purtarii echipamentului de protectie”, adauga medicul ortodont Denisa Zaharia care nu a avut in aceasta luna niciun pacient cu simptomatologie specifica prezentei Covid-19.

„Am realizat triajul epidemiologic telefonic, iar persoanele intoarse recent din strainatate au fost amanate pentru cateva saptamani, iar cele care prezentau febra au ramas acasa.”