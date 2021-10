Cifra insolvențelor continuă să crească! ONRC: Peste 4.300 de firme și PFA sunt afectate

Astfel, cele mai multe firme şi PFA-uri intrate în insolvenţă au fost înregistrate în Capitală. Aici, cifra este de 797, în scădere cu 9,64% faţă de intervalul ianuarie – septembrie 2020, când au fost înregistrate 882 de insolvenţe.

Pe următoarele locuri în ierarhia insolvenţelor se află judeţele Cluj, cu 360 de insolvenţe (plus 53,19%), Bihor – 306 (plus 9,68%), Timiş – 210 (la fel ca în primele 9 luni din 2020), Iaşi – 162 (plus 13,29%) şi Prahova – 142 (plus 16,13%), arată cifrele publicate pe site-ul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).

Unde s-au înregistrat cele mai puține insolvențe?

Cele mai puţine insolvenţe s-au înregistrat în judeţele Harghita (15), Covasna (17) şi Tulcea (18). Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de insolvenţe a fost consemnat în comerţul cu ridicata, amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, respectiv 1.260 (plus 5,88%), în construcţii – 719 (plus 11,3%) şi în industria prelucrătoare – 533 (plus 11,51%).

În septembrie 2021, au fost înregistrate 459 de insolvenţe, cele mai multe în București (89) şi în judeţele Bihor (31), Cluj (31) şi Iaşi (26).

Informații transmise anterior de ONRC

Numărul firmelor radiate la nivel național a crescut cu 43,46% în primele patru luni din 2021, comparativ cu perioada similară a anului trecut, până la 21.776 radieri, conform cifrelor transmise de ONRC. Cele mai multe radieri au fost înregistrate în municipiul București, adică 3.434, fiind cu 64,38% în plus față de ianuarie-aprilie 2020. Pe următoarele locuri se află județele Timiş, cu 1.013 de radieri (plus 62,08%) și Constanța, cu 951 de radieri (plus 33,19%). Pe următorul loc se află Clujul, 942 de radieri, cu o creștere de 38,53%.

La polul opus, cele mai puţine radieri au fost consemnate în judeţele Teleorman, cu 169 de radieri (în creştere cu 5,63% faţă de primele patru luni ale anului trecut), Ialomiţa, cu 178 de radieri (plus 52,14%) şi Călăraşi, cu 199 de radieri (minus 48,51%).