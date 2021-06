Numărul firmelor radiate la nivel național a crescut cu peste 40%

Numărul firmelor radiate la nivel național a crescut cu 43,46% în primele patru luni din 2021, comparativ cu perioada similară a anului trecut, până la 21.776 radieri, conform cifrelor transmise de ONRC. Cele mai multe radieri au fost înregistrate în municipiul București, adică 3.434, fiind cu 64,38% în plus față de ianuarie-aprilie 2020. Pe următoarele locuri se află județele Timiş, cu 1.013 de radieri (plus 62,08%) și Constanța, cu 951 de radieri (plus 33,19%). Pe următorul loc se află Clujul, 942 de radieri, cu o creștere de 38,53%.

La polul opus, cele mai puţine radieri au fost consemnate în judeţele Teleorman, cu 169 de radieri (în creştere cu 5,63% faţă de primele patru luni ale anului trecut), Ialomiţa, cu 178 de radieri (plus 52,14%) şi Călăraşi, cu 199 de radieri (minus 48,51%).

Unde s-au înregistrat creșterile cele mai semnificative?

Creşterile cele mai semnificative ale numărului de radieri s-au înregistrat în judeţele Alba (plus 91,29%), Dâmboviţa (plus 84,59%) şi Vrancea (plus 83,54%). Potrivit datelor transmise de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), în perioada analizată nu au fost consemnate scăderi în ceea ce priveşte numărul firmelor radiate.

Pe domenii de activitate, numărul cel mai mare de radieri a fost înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor – 5.998 (plus 47,44% raportat la ianuarie-aprilie 2020), agricultură, silvicultură şi pescuit – 2.003 (plus 60,11%) şi construcţii – 1.967 (plus 41,21%). De asemenea, în aprilie 2021 au fost consemnate 5.707 radieri de firme, cele mai multe în Bucureşti (916) şi în judeţele Timiş (290), Cluj (247) şi Constanţa (245).