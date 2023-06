Mai precis, primarul constănțean Vergil Chiţac a anunțat o „reușită uriașă” pentru Constanța. Acesta a scris pe pagina sa de socializare că CET Palas a trecut din administrarea statutul român în cea a orașului.

CET Palas a trecut în administrarea Constanței

De asemenea, acest a subliniat că orașul „nu a moștenit absolut niciun proiect major, esențial, inovator din ultimii 20 de ani”.

„Astăzi am bifat o reușită uriașă. Prin Hotărâre de Guvern, CET-ul a trecut, oficial, din administrarea statutul român, în cea a Constanței. După înlocuirea conductelor, venim cu construirea unui nou CET și, automat, cu un sistem centralizat de termoficare nou, modern, eficient și, mai ales, funcțional. Pentru prima oară în România se întâmplă așa ceva, ocazie cu care mulțumesc Guvernului României și tuturor acelora cu care am cooperat pentru a realiza acest lucru.

Ani la rând, zeci de ani chiar, Constanța a stat pe prima pagină a ziarelor cu festivaluri de prost-gust, cu circ și cu incompetență administrativă crasă. Așa am ajuns unde am ajuns. De doi ani și jumătate, am schimbat paradigma. Investiții istorice intră în structura și configurația orașului, în infrastructura de bază fără de care nu poate funcționa. Sigur, poate nu sunt la fel de spectaculoase precum penele de carnaval din Mamaia, dar sunt vitale și imposibil de negociat.

Constanța de astăzi nu a moștenit absolut niciun proiect major, esențial, inovator din ultimii 20 de ani. În același spirit, dacă ceea ce facem noi astăzi e bine sau nu, numai timpul ne-o va spune.

Nu avem un mandat deloc ușor, nici eu, nici colegii din Primărie. Dar ne-am asumat să facem lucrurile care contează cu adevărat pentru acest oraș, indiferent de consecințele conexe. Investiții și proiecte nu numai pentru Constanța de azi, ci mai ales pentru Constanța următoarelor decenii”, a scris Vergil Chiţac pe Facebook.

Autoritățile vor să reducă nivelul de dioxid de carbon din atmosferă

Amintim că proiectul, „Sursă de producție energie utilă termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență în municipiul Constanța”, depus în cadrul PNRR, vizează reducerea nivelului de dioxid de carbon din atmosferă.

De asemenea, prin acest proiect se asigură construcția unei unități de producție a energiei termice și electrice în cogenerare de înaltă eficiență în sectorul încălzirii centralizate, cu utilizarea gazului natural, cu posibilitatea viitoare de a introduce în amestec hidrogen produs din resurse regenerabile.