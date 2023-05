În ultima perioadă, spun specialiștii, puține au fost producțiile cinematografice ale acestui gen în care frica să fie dozată cu atenție, până când apare un adevăr ascuns sau o scenă care face sângele să înghețe în vine. Iată care sunt cele mai așteptate filme de groază ale acestei veri.

„Mânia lui Becky” (Quiver Distribution) , premiera pe 26 mai

Continuare a filmului horror ”Suzanne Coote” (”Casa deschisă” – din 2018) ”Mânia lui Becky” vine la doi ani după bătălia sălbatică a lui Becky (Lulu Wilson) împotriva unui grup de neo-naziști care i-au invadat casa. Becky este atrasă din nou în acțiune pentru a se confrunta cu un grup de fasciști, condus de Sean William Scott, și pentru a-și salva câinele, Diego. Continuarea pare să fie și mai terifiantă decât prima parte.

„The Boogeyman” (20th Century Studios), premiera 2 iunie

Una dintre cele mai vechi nuvele ale lui Stephen King este scoasă la lumină de regizorul Rob Savage, care a îngrozit publicul cu filmul ”Shudder Host” (2020). ”The Boogeyman” urmărește două surori, Sadie (Sophie Thatcher) și Sawyer (Vivien Lyra Blair), și pe tatăl lor (Chris Messina), în timp ce o entitate malefică îi atacă după moartea mamei lor. Filmul a primit deja OK-ul chiar de la King, maestrul incontestabil al genului horror.

„The Blackening” (Lionsgate), premiera pe 16 iunie

Această comedie de groază este o combinație între ”Scream” și ”Scary Movie”, împănată cu comentarii sociale. Este povestea înspăimântătoare a unui grup de studenți care se reunește într-o cabană din pădure, în mini-vacanța de Juneteenth. Vacanța este întreruptă odată cu descoperirea unui joc de societate care le cere prietenilor să-și arate latura cea mai întunecată, pregătind scena pentru o noapte de vânătoare, în care ucigașul mascat este înarmat cu o arbaletă.

„Insidious: The Red Door” (Sony Pictures), premiera pe 7 iulie

Actorul Patrick Wilson devine și regizor în această a cincea parte a francizei ”Insidious”, a cărui acțiune începe la un deceniu după evenimentele din partea a doua. Familia Lambert se confruntă din nou cu o prezență demonică. Josh (Wilson) și fiul său, Dalton (Ty Simpkins), se luptă să pună capăt acestui coșmar care ne îngheață sângele în vine.

„Pânză de păianjen” (Lionsgate) – 21 iulie

Samuel Bodin, creatorul serialului de groază Netflix ”Marianne”, revine cu un nou film horror despre un băiat (Woody Norman) care aude o bătaie constantă în spatele peretelui dormitorului. Începe să bănuiască că părinții săi ascund un secret teribil și terifiant. Ce urmează este șoc și groază!

„Talk to Me” (A24) premiera pe 28 iulie

Unul dintre cele mai interesante filme de anul acesta pare să fie ”Talk to Me”, al regizorilor australieni RackaRacka (Danny și Michael Philippou). După ce prietenii ei descoperă cum să invoce spiritele cu o mână îmbălsămată, Mia (Sophie Wild) se folosește de asta pentru a-și contacta mama moartă. Ceva care poate fi, sau nu, mama Miei se întoarce din lumea de dincolo, dezlănțuind lucruri îngrozitoare.

„Haunted Mansion” (Disney) premiera pe 28 iulie

Prima dată cei de la Disney au intrat în domeniul filmelor horror acum 20 de ani, cu pelicula ”The Haunted Mansion”, în care juca simpaticul Eddie Murphy. Și noua producție are o abordare comică, dar încearcă să ofere și o doză sănătoasă de teroare. Distribuția este una plină de staruri – Owen Wilson, Jamie Lee Curtis, Jared Leto, Rosario Dawson, Dan Levy, Winona Ryder și Danny Devito.

„Ultima călătorie a lui Demeter” (Universal Pictures), premiera pe 11 august

Bazat pe capitolul „The Captain’s Log” din cartea ”Dracula” a lui Bram Stoker, „Demeter” spune povestea echipajului condamnat în timpul călătoriei lui Dracula (Javier Botet) din Transilvania la Londra. Corey Hawkins, Liam Cunningham și David Dastmalchian interpretează rolurile membrilor echipajului. Regizorul André Øvredal, regizorul ”Trollhunter”, ”The Autopsy of Jane Doe” și ”Scary Stories to Tell in the Dark”, continuă așadar șirul filmelor de groază cu această odisee vampirică.