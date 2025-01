Cel mai puternic pașaport din lume are un câștigător clar în 2025. Călătorii în aproape 200 de țări fără viză

SURSA FOTO: Dreamstime

Cel mai puternic pașaport din lume are un câștigător clar în acest an. Singapore are cel mai puternic pașaport din lume, conform indexului pașapoartelor Henley 2025. Statul-națiune a fost una dintre șase țări care s-au clasat pe primul loc în 2024 în lista realizată de Henley & Partners, care clasifică pașapoartele după numărul de destinații pe care deținătorii le pot accesa fără a avea nevoie de viză.