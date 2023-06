Întrebat de ce are nevoie judeţul Braşov de un aeroport internaţional, Adrian Veștea a răspuns:

“Braşovul este un contribuabil important la Produsul Intern Brut al României, suntem pe locul cinci, avem o contribuţie de 3,5% din PIB. Suntem o destinaţie importantă a României, am reuşit să creştem de la an an şi am făcut această dovadă.

Cred că braşovenii merită un astfel de obiectiv, ţinând cont de faptul că noi am fost neglijaţi de Bucureşti şi nu suntem legaţi de niciun sistem de infrastructură de tip autostradă. La Braşov se ajunge foarte greu pe Valea Prahovei.”

Aeroportul Brașov va fi inaugurat pe 15 iunie

Ministrul desemnat al Dezvoltării a adăugat că în următorii ani, Aeroportul Brașov va fi printre primele cinci din România.

“Poate exista un concept integrat în care Braşovul care are şi judeţul Covasna în vecinătate putem spune că avem o dezvoltare din punct de vedere economic şi în acelaşi timp o aglomerare urbană extrem de importantă.

Este un obiectiv pe care l-am construit din resurse proprii şi am toată convingerea că va fi unul dintre aeroporturile rentabile, iar într-un parcurs de patru, cinci ani vom fi între primele cinci aeroporturi ale României”, a spus acesta la Digi 24.

Aeroportul Brașov va fi inaugurat joi, pe data de 15 iunie, iar la eveniment va participa și președintele Senatului, Nicolae Ciucă.

Se va înființa prima linie de transport în comun care va lega orașul cu Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav

Tot pe 15 iunie, se va înființa și prima linie de transport în comun care va lega orașul cu Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav.

Noua linie de transport în comun va avea indicativul A1 și va pleca din Gara Brașov. Frecvența autobuzelor va fi corelată cu zborurile care decolează și aterizează pe aeroport.

„Vești bune pentru brașoveni: odată cu deschiderea aeroportului, pe 15 iunie, înființăm prima linie de transport către acesta, o linie expres, A1, care va pleca din Gara Brașov și va avea stații în Centrul Civic, Livada Poștei, Bartolomeu și Aeroportul Brașov-Ghimbav.

Vom avea 13 astfel de plecări în prima etapă, corelate cu programul zborurilor. Această linie va funcționa deci din 15 iunie și vine în sprijinul brașovenilor care vor zbura de pe Aeroportul Brașov și al turiștilor care ne vor vizita”, a declarat viceprimarul Brașovului, Flavia Boghiu.