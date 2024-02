Până acum, erau cunoscute patru specii de anaconda, cea mai mare – anaconda verde – locuind în zonele tropicale ale Americii de Sud, cum ar fi bazinele râurilor Amazon, Orinoco și Esequibo, precum și în unele bazine hidrografice mai mici.

Aceste anaconde din râurile și zonele umede ale Americii de Sud, sunt cunoscute pentru viteza și capacitatea lor de a-și ucide prada, încolăcind-o, asfixiind-o și înghițind-o întreagă.

Un studiu recent a descoperit că anaconda verde are, din punct de vedere genetic, două specii diferite, scrie The Independent.

Specia a fost găsită în timpul filmărilor la serialul National Geographic ”Pole to Pole with Will Smith”

Cercetătorii care lucrează cu indigenii Waorani au capturat și studiat mai multe exemplare din noua anaconda verde nordică (Eunectes akayima), din regiunea Bameno, de pe teritoriul Baihuaeri Waorani din Amazonia ecuadoriană.

Oamenii de știință au analizat mai multe anaconde aparținând noii specii „pândind în adâncuri puțin adânci, așteaptându-și prada”, în timp ce vâsleau cu o canoe pe Amazon.

„Dimensiunea acestor creaturi magnifice este incredibilă – o femelă de anaconda pe care am întâlnit-o avea o lungime uimitoare, de 6,3 metri”, a declarat Bryan Fry, co-autor al studiului, profesor la Universitatea din Queensland. „Există date de la indigenii Waorani din alte state că unele anaconde din zonă măsoară peste 7,5 metri lungime și cântăresc aproximativ 500 de kilograme”, a spus dr. Fry.

Noua specie, descrisă în revista științifică ”Diversity”, s-a îndepărtat de anaconda verde sudică, descoperită cu aproximativ 10 milioane de ani în urmă, diferind din punct de vedere genetic de aceasta în procent de 5,5%

Comparativ, oamenii diferă de cimpanzei cu doar aproximativ 2%

Potrivit cercetătorilor, descoperirea este esențială pentru conservarea anacondelor, care sunt prădători de top, și crucială pentru menținerea echilibrului în ecosistemele lor.

Anacondele și habitatele lor sunt amenințate din ce în ce mai mult

O populație sănătoasă de anaconde înseamnă că ecosistemele lor sunt puternice, cu resurse ample de hrană și apă curată, în timp ce numărul în scădere al șerpilor poate indica stresul mediului, spun oamenii de știință.

Anacondele și habitatele lor sunt amenințate din ce în ce mai mult din cauza fragmentării terenurilor cauzate de agricultura industrializată, incendiile forestiere, secetă, schimbări climatice, precum și de poluarea cu metale grele din activitățile de extracție a petrolului.