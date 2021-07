Invazie de șerpi într-un mare oraș din România! Șerpii au ieșit la soare chiar în centrul Timișoarei.

Este vorba de familii întregii, de la adulți la pui, care au putut fi văzute pe malul Begăi, chiar în centrul orașului.

Invazie de șerpi într-un mare oraș din România! Timișoara, scena unor imagini inedite

Invazie de șerpi în Timișoara. Zeci de șerpi, de diferite dimensiuni, au fost filmați de localnici, pe malul canalului Bega, în partea centrală a orașului, foarte aproape de zona de promenadă.

Specialiștii spun că șerpii din imagini nu sunt veninoși și nu le pot face niciun rău oamenilor. Aceștia ies pe mal atunci când este foarte cald, iar nivelul apei scade.

„Specia din filmări este șarpele de apă. Stă pe lângă apă. Oamenii să se teamă de orice, numai de șarpele ăsta nu.”

Astfel, specialiştii susţin că prezenţa şerpilor este un semn că fauna din râu este echilibrată şi atrag atenţia că aceştia nu sunt veninoşi, fiind şerpi de apă.

Specialiștii îi liniștesc pe localnici

Reporterii locali au filmat imginile cu şerpii aflaţi în apropierea aleilor de promenadă din Timişoara. Întrebat dacă a mai văzut un astfel de fenomen, unul dintre localnici a transmis:

”Am mai văzut câte un şarpe, dar nu aşa mulţi şi mari. Foarte mari”.

Specialiştii susţin că prezenţa coloniilor de şerpi în apă e semn că fauna din Bega e echilibrată, iar nivelul poluării mai mic, potrivit adevarul.ro.

Totodată, şerpii surprinşi în imagini nu sunt periculoşi, fiind şerpi de apă, care nu au venin, mai transmit specialiştii.

”Ăsta e habitatul lor, pe sub pietriş, pe sub betoane, acolo stau. Oamenii să se teamă de orice, numai de şarpele asta nu, trebuie să menţionăm că şarpele de apă nici măcar nu are dinţi, are doar zimţişori că să nu scape peştele”, a explicat Lucian Pârvulescu – Universitatea de Vest Timişoara.

Sursa foto: turdearhitectura.ro.