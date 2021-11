Cel mai mare fond de pensii din Norvegia a luat o decizie de ultim moment. A tăiat orice investiție către 14 mari companii

Așadar, KLP a transmis joi, 4 noiembrie, că nu mai investeşte în 14 mari producători de armament şi furnizori ai acestora, inclusiv Raytheon Technologies Corporation şi Rolls-Royce, conform informațiilor transmise de reuters.com

Excluderea companiilor respective, care au sediile în Marea Britanie, China, Franţa, Israel, India, Italia şi Statele Unite, a apărut din cauza faptului că ele produc anumite tipuri de arme, în principal nucleare, care încalcă principii umanitare fundamentale, a subliniat fondul de pensii din Norvegia.

„Criteriul se aplică în principal armelor nucleare şi muniţiei tip cluster, precum şi minelor antipersonal”, a eplicat KLP.

Fondul norvegian gestionează active în valoare de 90 de miliarde de dolari.

Celelalte 12 companii sunt Babcock International Group, China Shipbuilding Industry Co, Dassault Aviation, Elbit Systems, General Dynamics Corp, KBR Inc, L3Harris Technologies, Larsen & Toubro Ltd, Leidos Holdings, Leidos, Leonardo SpA şi Thales SA.

Două dintre ele, Elbit şi Leonardo, au fost deja excluse din KLP din alte consideraţii. Noua decizie a fondului vine după o revizuire a criteriilor de etică ce a ţinut cont de producătorii de componente cheie folosite la aceste tipuri de arme şi la furnizorii de servicii cheie.

„Companiile nu trebuie să producă respectivele componente de arme ele însele, acum avem o abordare puţin mai strictă în privinţa producătorilor de aeronave şi nave dezvoltate, produse ori adaptate pentru lansarea de arme nucleare”, a declarat Kiran Aziz, şeful departamentului pentru investiţii responsabile la KLP.

Ce alte oferte de armament a mai primit Norvegia?

În contextul anunțului respectiv, amintim că versiunea actualizată a tancului K2 Black Panther este propunerea pe care compania sud-coreeană Hyundai Rotem o face Norvegiei – ţară care este interesată să-şi înlocuiască flota actuală de tancuri Leopard 2A4.

Norvegia a selectat deja două companii cu care ar putea derula acest program de înzestrare, după ce a evaluat până la nouă opțiuni, dintre care ultima a fost achiziționarea de noi tancuri sau modernizarea flotei actuale de Leopard 2A4 – operată în prezent de armata norvegiană.

În cele din urmă, Norvegia a optat pentru achiziţionarea de noi tancuri principale de luptă, iar pe masă are ca oferte tancul sud-coreean K-2 Black Panther sau tancul german Leopard 2A7.

Industria de apărare sud-coreeană a oferit Norvegiei posibilitatea de asamblare pe plan local a tancurilor K2 Black Panther, dar şi transfer tehnologic aferent, totul pentru a câștiga un avantaj în faţa ofertei de tancuri germane Leopard 2A7 – dezvoltate de conglomeratul de apărare Krauss-Maffei Wegmann (KMW).