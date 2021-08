În 1980, medicii de la un spital englez au încercat în mod deliberat să infecteze 15 voluntari cu coronavirus. COVID-19 nu exista încă. Ceea ce îi interesa pe medici a fost un coronavirus din aceeași familie, numit 229E, care provoacă răceala obișnuită. 229E este omniprezent, dar și obscur.

Cei mai mulți dintre noi l-am avut, probabil mai întâi în copilărie, dar răceala a fost atât de blândă încât nu a fost ceva iesit din comun. Dintre cei 15 voluntari adulți, doar 10 s-au infectat și doar opt au avut simptome de răceală.

Anul următor, medicii au repetat experimentul. Șase dintre cei infectați anterior au fost reinfectați, dar a doua oară niciunul nu a avut simptome. Din acest motiv, medicii au presupus că imunitatea împotriva infecției cu coronavirus scade rapid și că infecțiile sunt frecvente. Dar infecțiile ulterioare sunt mai ușoare – chiar asimptomatice. Nu numai că majoritatea am fost probabil infectați cu 229E, dar se pare că am fost infectați de mai multe ori, scrie The Atlantic.

Cel mai nou coronavirus va deveni al cincilea

Înainte de apariția SARS-CoV-2, care provoacă COVID-19, doar patru coronavirusuri cunoscute circulau printre oameni, inclusiv 229E. Toate provoacă răceli frecvente și, în cel mai optimist scenariu, cel mai nou coronavirus va deveni al cincilea. În acest caz, COVID-19 ar putea semăna mult cu o răceală provocată de 229E, dar neremarcabilă.

Acest viitor pare acum greu de imaginat, cu unitățile de terapie intensivă pline din nou în urma variantei Delta. Dar pandemia se va sfârși. Când suficienți oameni vor fi obținut o oarecare imunitate fie prin vaccinare, fie prin infecție, coronavirusul va trece la ceea ce epidemiologii numesc „endemic”. Nu va fi eliminat, dar nu ne va mai da viața peste cap.

Este ceva cu care va trebui să trăim

Coronavirusul nu e ceva ce putem evita pentru totdeauna. Trebuie să ne pregătim ca toți să fim expuși într-un fel sau altul. „Este ceva cu care va trebui să trăim”, spune Richard Webby, cercetător în boli infecțioase la St. Jude. „Și atâta timp cât nu afectează sistemul sănătății în ansamblu, atunci cred că putem”.

Calea către un COVID-19 endemic va depinde de cât de mult virusul continuă să sufere mutații. „Răspunsurile noastre imune sunt atât de complexe, încât e practic imposibil ca un virus să scape de toate mutațiile”, spune Sarah Cobey, biolog la Universitatea din Chicago.

Apoi a venit surpriza mai puțin plăcută: noi variante, cum ar fi Beta, Gamma și acum Delta, erodează o anumită protecție împotriva vaccinurilor. Vaccinurile protejează în continuare foarte bine împotriva severității bolii, dar imunitatea de turmă pare cea mai la îndemână. Virusul va continua să circule, dar mai puțini oameni se vor îmbolnăvi grav pentru a fi spitalizați sau a muri.

Modalități de a se sustrage imunității

Virusul în sine se va schimba în timp. Pe măsură ce mai mulți oameni obțin imunitate, coronavirusul va încerca să găsească modalități de a se sustrage și aceastei imunități. Este o consecință naturală a trăirii cu un virus care circulă. Dar în scenariul endemic, în care mulți oameni au o anumită imunitate, coronavirusul nu va putea infecta foarte mulți oameni și nici nu se poate replica de câteva ori în fiecare persoană pe care o infectează.

Încă nu există date care să demonstreze cât de bine previn vaccinurile COVID, însă experții cred că un sistem imunitar vaccinat este mai bine pregătit pentru a combate virusul, fără a provoca daune colaterale.

Diagnosticul COVID-19, la fel de banal ca gripa

Trecerea la COVID-19 endemic este, de asemenea, una psihologică. Când toată lumea va avea o oarecare imunitate, un diagnostic COVID-19 va deveni la fel de banal ca diagnosticul de streptococ sau gripă. NU va fi o veste bună, dar nici un motiv de frică sau îngrijorare.

Experiența poate determina oamenii să ia mai în serios toate virusurile respiratorii, cu modificări de comportament cum ar fi purtarea măștii. COVID-19 endemic înseamnă găsirea unui mod nou, tolerabil de a trăi cu acest virus. Va fi poate ciudat o vreme și apoi va fi ceva normal.

Sursă foto: Dreamstime