Acest eveniment vine în sprijinul elevilor pasionați de domeniul contabilității, le arată că sunt susținuți în dorința lor de a urma mai departe o carieră de profil.

Asta pentru că latura economiei ce ține de contabilitate este foarte importantă, atât la nivel micro, când vorbim de gestionarea banilor la nivelul unei familii, de exemplu, cât și la nivel macro, când avem de-a face cu manevrarea fondurilor bugetare ale unei unei afaceri sau chiar a întregii țări.

Educația financiară contează

Locul întâi la Concursul de cultură și educație financiar-contabilă a fost obținut de către Andrei Bulacu, elev în clasa a XI-a la Colegiul Economic Virgil Madgearu, un tânăr ce dorește acum să ducă mai departe calitățile de bun contabil obținute din partea familiei. Andrei s-a înscris la acest concurs cu sprijinul cadrelor didactice care i-au fost mereu alături în demersul său.

„Eu învăț despre contabilitate din clasa a IX-a, însă eram familiar cu domeniul pentru că ambii mei părinți lucrează în contabilitate. Acest premiu obținut astăzi înseamnă un prim pas în cariera mea, este o încurajare pentru mine că mă voi descurca pe viitor, atât eu cât și colegii mei care au participat la acest concurs. Este o dovadă că munca noastră, a tuturor, este recunoscută și răsplătită”, declară Andrei Bulacu pentru Infofinanciar.

„Anul acesta a fost prima ediție a acestui concurs unic în țara noastră și ne bucurăm că a fost unul de mare succes. Nivelul mare de participare ne poate spune că interesul elevilor pentru domeniul financiar-contabil este unul mare, ceea ce nu are decât să ne încânte.

Sunt sigur că Ministerul Educației va susține în viitor astfel de proiecte pe domeniul financiar”, spune fostul ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu, într-o intervenție acordată pentru Infofinanciar.

CECCAR susține tinerii contabili

Membrii Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România sunt parteneri și susținători ai sistemului educațional din țara noastră, sunt adesea implicați în dezvoltarea unor proiecte și mecanisme care să vină în ajutorul noilor generații de profesioniști în domeniul financiar-contabil.

„CECCAR a acordat premii substanțiale, spunem noi. Premiul întâi a constat în suma de 5.000 de lei, pentru premiul al doilea am acordat 3.750 de lei, iar elevul ce s-a clasat pe locul al treilea a primit din partea noastră 2.500 de lei. În plus, am acordat și un număr de 12 mențiuni a câte 1.250 de lei. În plus, câștigătorii au primit un voucher de participare până în următorii doi ani la examenul de acces la profesie, pentru că cei care termină un liceu de profil pot să acceadă la această profesie, de contabil autorizat”, a spus Robert Șova, vicepreședinte CECCAR.

Acesta din urmă ține să felicite toți participanții la acest concurs pentru motivația de care au dat dovadă, dar și cadrele didactice implicate direct în susținerea elevilor de liceu care doresc să aibă o carieră în contabilitate. Acest domeniu de activitate este caracterizat de Aurel Andrei, președinte CECCAR București, ca fiind vital, indiferent de nivelul la care sunt privite lucrurile. „Contabilitatea a existat dintotdeauna la nivel micro, dar și macro, de la nivelul fiecărei familii, până la nivelul unui întreg stat.

Fiecare dintre noi, când ajungem acasă, ne gândim cât am câștigat luna asta, ce plăți avem de făcut, avem banii necesari pentru a merge în concediu sau dacă trebuie să ne achităm datoriile. Așa și la nivel de țară, la nivel macro, cu cât vom ști să ne gestionăm mai bine resursele noastre, atragerea lor, fondurile pe care le putem primi din afară, vom putea să ne asigurăm cele mai bune utilizări ale acestora”.

„Este un prim pas în a prezenta elevilor de la liceele economice un viitor parcurs profesional, o consiliere și o orientare în carieră, pentru a-i determina să aleagă o profesie de expert contabil autorizat atunci când vor absolvi studiile în acest domeniu.

Eu zic că a fost o reușită acest concurs, ne-am preocupat cu mare atenție ca elevii să se simtă bine, atât în ceea ce înseamnă cazarea, spațiul de organizare al concursului, programul și susținerea lor financiară, atât din partea Ministerului Educației, cât și din partea partenerului nostru, CECCAR, un partener de nădejde”, este declarația secretarului de stat din Ministerul Educației, Florin Lixandru.