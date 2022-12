Aurel Andrei este președintele filialei din București a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România. Are o experiență de peste trei decade în domeniu, fiind expert în contabilitatea, analiză financiară și finanțe-credite. Este expert contabil de 25 de ani și auditor financiar de 22 de ani.

El a primit premiul pentru „Susținerea antreprenoriatului românesc prin servicii contabile de calitate”, acordat în cadrul evenimentului Gala Premiilor Capital, organizat cu ocazia împlinirii a trei decade de la prima apariție a ziarului Capital.

Aurel Andrei la Gala Premiilor Capital

„Sunt onorat că am fost apreciat că am pus și eu numărul pe bucățica mea de activitate. Am 27 de ani de activitate ca expert în contabilitate. Fiecare bucățică din noi trebuie să conducă către o zonă unde putem spune că am făcut ceva. Un lucru pentru care am luptat în această perioadă este independența. Îmi doresc independența presei pentru că știu că este un lucru de preț.”, a spus Aurel Andrei la Gala Premiilor Capital.