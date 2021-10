Florin Cîțu anunță revenirea economiei românești. Acesta susține că perspectiva solidă de creștere economică bazată pe sectorul privat dinamic, folosirea fondurilor din „Next Generation EU” și includerea reformelor în PNRR au stat la baza reconfirmării ratingului României de către Standard&Poor’s și Moody’.

Totodată, el a subliniat faptul că România a reușit această performanță în ciuda pandemiei și a crizei la nivel mondial, convingând astfel agențiile de rating americane să aibă perspective stabile.

„Avem două vești foarte bune pentru România în contextul crizei economice globale. În primul rând, agenția de rating Standard&Poor’s a reconfirmat ratingul de țară al României și a menținut perspectiva la stabilă. Vestea foarte bună vine de la cealaltă agenție de rating, tot americană, Moody’s, care îmbunătățește perspectiva României de la negativ la stabil și bineînțeles reconfirmă ratingul de țară. În acest context de criză economică România a reușit această performanță, să convingă agențiile de rating americane să arate o perspectivă stabilă pentru economie”, a declarat, sâmbătă, premierul interimar Florin Cîțu.

El a mai comentat și decizia care a făcut ca rating Moody’s să își schimbe perspectivele. Potrivit acestuia este vorba despre perspectiva solidă de creștere economică bazată pe sectorul privat dinamic.

Florin Cîțu susține că a anunțat din timp că reformele vor fi apreciate de agențiile de rating, iar acest lucru s-a și întâmplat ulterior.

Totul se reflectă în bunăstarea românilor

„Am spus de atunci că reprezintă o garanție că aceste reforme vor fi făcute și este apreciat de agențiile de rating. Ambele agenții de rating apreciază încă un lucru: faptul că această strategie de consolidare fiscală, adică de reducere graduală a deficitului bugetar, este una credibilă și se bazează pe măsurile pe care le-am luat până acum”, a declarat Cîțu.

În ceea ce privește impactul asupra românilor, Florin Cîțu susține că stabilizarea economiei se reflectă în bunăstarea românilor. El a amintit aici de creșterea salariului minim cu 11% care va avea loc în 2022 și măsurile pentru amânarea facturilor la energie.

Totodată, el a vorbit și despre majorarea pensiilor, a alocațiilor, dar și a salariilor care vor avea loc tot de anul viitor.

„Acest an a fost cel în care am spus că stabilizăm economia. Creștem salariul minim cu 11% din 2022. Venim cu măsuri pentru amânarea facturilor la energie. Vom discuta despre salarii, pensii și alocații la construcția bugetului pentru anul viitor. (…) Toate țările am trecut prin criză anul trecut, dar România e țara care își revine cel mai mult. (…) Bunăstarea se simte deja, se vede în investiție, ne permitem să creștem salariul minim fără să creăm dezechilibre majore. Dacă nu am fi avut resurse suplimentare, alocările suplimentare din sănătate ar fi dus la creștere deficitelor”, a spus premierul.