Claudiu Târziu a explicat că el și George Simion au avut un rol important în colaborarea cu Călin Georgescu. Totul a început în anul 2020, când George Simion a venit cu ideea de a-l implica pe Călin Georgescu în planurile strategice ale partidului politic AUR. Târziu l-a cunoscut pe Georgescu de ceva vreme și i l-a prezentat lui Simion, care a reușit să-l convingă să colaboreze cu partidul politic.

Colaborarea s-a bazat pe un program strategic despre resursele esențiale ale României: hrană, apă și energie. Programul era inspirat dintr-o lucrare scrisă de Georgescu, iar AUR și-a asumat acest plan ca bază pentru propunerile sale politice.

Simion l-a convins pe Georgescu să colaboreze, iar planul era ca partidul politic să-l susțină ca posibil premier al României, folosind programul său ca fundament. AUR l-a propus oficial pe Georgescu pentru funcția de prim-ministru al României de două ori, în cadrul discuțiilor cu președintele României, arătând că partidul politic era serios în legătură cu această inițiativă.

AUR va organiza o întâlnire pentru a analiza situația actuală și a lua decizii importante. Partidul Politic îl susține în continuare pe Călin Georgescu pentru alegerile prezidențiale și a cerut reluarea turului doi, anularea acestuia fiind considerată nedreaptă. Dacă Georgescu nu va fi lăsat să candideze, AUR va decide o strategie pentru viitoarele alegeri prezidențiale.

Încă nu s-a stabilit când va avea loc această întrunire, dar este clar că trebuie luate măsuri ferme. El a spus că anularea turului doi al alegerilor nu are justificare și a cerut Curții Constituționale a României (CCR) să reanalizeze decizia. AUR rămâne ferm în susținerea lui Călin Georgescu, pe care îl consideră neîndreptățit, la fel ca și românii care au votat pentru el.

În cazul în care Georgescu nu va putea candida, Târziu a spus că partidul politic va discuta despre un posibil candidat comun pentru suveraniști sau dacă fiecare partid va avea propriul candidat. Totuși, nu e clar ce decizie vor lua. O altă problemă este dacă Simion ar trebui să candideze din nou. Târziu l-a sfătuit pe Simion să nu o facă pentru că ar fi riscant să intre într-o nouă cursă electorală la scurt timp după ce a pierdut o bătălie politică importantă. Decizia finală va fi luată în interesul „cauzei naționale”.

Claudiu Târziu crede că o posibilă alianță între AUR, SOS și POT ar fi esențială pentru a face față provocărilor politice. Deși nu au luat încă o decizie finală, Târziu consideră că mișcarea suveranistă ar putea fi consolidată printr-o astfel de alianță.

Când a fost întrebat dacă AUR și POT ar trebui să fuzioneze, el a spus că nu ar fi potrivit să propună asta unui partid nou intrat în Parlament, care are propria identitate și este condus de o fostă colegă din AUR.

Târziu a propus, în schimb, formarea unei alianțe între cele trei partide politice. El crede că doar așa vor putea proteja interesele românilor și să se apere de acțiunile politice care le-ar putea afecta. Totuși, discuțiile sunt încă la început. Până acum, au avut loc atât întâlniri informale, cât și formale, dar nu s-a ajuns la un acord final.

„Nu poți să le propui așa ceva unor colegi care abia au intrat în Parlament, care sunt mândri de performanța lor, care au vrut să facă ceva diferit de AUR, pentru că altfel nu făceau un alt partid. Și mai ales sunt conduși de o fostă colegă de-a noastră, pentru că nu a făcut cod comun cu politica AUR. Ar fi cel puțin lipsit de politețe să faci o astfel de propunere.

Eu am făcut o altă propunere, o propunere de aliere a celor trei partide, AUR, SOS și POT, pentru că doar așa vom putea rezista împotriva tuturor acțiunilor politice împotriva românilor. Trebuie să avem obiective clare, cu termene. Am avut niște discuții, unele informale, altele formale, cu reprezentanți ai ambelor partide. Nu am ajuns încă la o concluzie, nu am hotărât dacă sau nu vom face o astfel de alianță, dar eu militez cu toată credința pentru o astfel de alianță”, a concluzionat oficialul român.