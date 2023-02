Ce va aduce al doilea an de război Rusia-Ucraina

Sursă: Dreamstime

Primul an al războiului din Ucraina a fost definit de rezistența forțelor Kievului și de puterea militară diminuată a Moscovei. Al doilea an de război va depinde în mare măsură de ce vor face forțele din afara Ucrainei și Rusiei, potrivit unui comentariu publicat de The Hill.