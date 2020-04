„Până la ora deciziei, ar fi trebuit să existe sute de mii de teste la populatie. Este un risc enorm să se relaxeze măsurile în zone in care sunt multi asimptomatici. Nu s-au facut teste suficiente. Relaxând măsurile, ne pregătim de o catastrofă. Acei asimptomatici vor merge la birou, la rude, în diverse medii sociale, la școală ca dascăl și extinderea bolii va fi iminentă. În acest fel, vom avea un val doi mai puternic decat primul.”, a declarat Traian Băsescu la România TV.

Acuzații dure

„Autorităţile vor face propagandă, ce să facă. Sunt doi propagandişti străluciţi, unul este Ponta, altul este ministrul Budăi şi propagandiştii de serviciu care din păcate sunt mulţi în presă şi aceştia vor susţine orice face Guvernul. O decizie pripită nu poate să ne ducă decât la intubare. E preferabilă izolarea şi îi sfătuiesc pe toţi să accepte izolare”, a adăugat fostul președinte.

Relaxarea măsurilor

„Sunt prea mulţi specialişti care au ieşit la televizor în ultimele zile şi spun nu vă grăbiţi cu relaxarea măsurilor. Nu am văzut niciun specialist care să spună că trebuie făcută relaxare. Sunt muncile în aer liber. Nu văd de ce nu putem deschide muncile în construcţii, cele de regularizare a râurilor. Astfel de lucrări trebuiesc luate fără multe măsuri, cum de asemenea, poate fi reluată activitatea în hale închise, dar să vadă ce a făcut Dacia pentru reluarea producţiei: au pus distanţă de 2 metri, au tras şi nişte paravane între muncitori, în plus, asiguraţi cu măşti şi echipamente. Cred că toţi cei care vor să reia producţia, să se adreseze Direcţiei Sanitare pentru luarea măsurilor minime. Vor fi care vor trimite oameni la muncă, fără a lua măsuri de protejare a lor. Trebuie să ne gândim să reluăm producţia, iar dacă ne referim la investiţii, trebuie să pornim campania să ne împrumutăm de bani. România are nevoie de bani în condiţiile în care poate împrumuta. Trebuiesc făcute împrumuturi masive pentru relansarea ţării. Această criză poate fi o oportunitate pentru România. Ţara are un nivel de îndatorare scăzut, nu e nevoie să ne împrumutăm pentru a acoperi datorii”, a conchis Băsescu.