Victor Ponta a spus ce se va întâmpla cu banii românilor! Fostul premier și actual consilier pe probleme politice pentru Marcel Ciolacu a vorbit despre digitalizarea ANAF. Un alt subiect abordat a fost taxele ce ar urma să fie introduse anul viitor pentru unele companii.

În primul rând, Ponta a vorbit despre viitoarele reguli fiscale ce urmează să se aplice anul viitor. Totodată, a susținut că abia din 2025 România va avea parte de creștere economică.

În opinia fostului premier, 2024 va fi un an dificil. Țara noastră se confruntă deja cu o criză, susține el. Acest lucru ar fi vizibil în inflație și în lipsa de resurse umane și leadership.

„Mie mi se pare că de la Ministerul de Finanțe este gândirea așa: sunt unii care plătesc, să mai punem niște bice pe ei. Ăia care nu plătesc nu pățesc nimic. Ăia care plătesc o să treacă în partea cealaltă. Aici e realitatea economică ce nu ține neapărat de decizii funcționărești.

Digitalizarea ANAF, nu mai cred așa ceva. Se întâmplă ceva ilegal. Am trimis mail oficial, am primit o hârtie, apoi mail, în care să spun că susțin mail-ul. După nu m-a mai căutat nimeni. Vorbim de 2 milioane de e-facturi procesate pe zi, nu ai cum. Numai câți bani am băgat în digitalizarea sistemului de justiție. 2024 va fi un an dificil. Criza este deja, se simte în inflație, se simte în criza de resurse umane, în criza de leadership”, a declarat Victor Ponta, conform România TV.