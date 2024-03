Cele mai importante beneficii ale mersului pe jos

În schimb, sedentarismul, lipsa cronică a mișcării, are un rol-cheie în declanșarea osteoporozei.

Un studiu din 2022 constata că persoanele care merg pe jos săptămânal 8.000 sau mai mult au cu 14,9% mai puține șanse de a muri, în comparație cu cei care duc un stil de viață sedentar.

Mersul pe jos este o formă simplă și accesibilă de exercițiu, care oferă aduce o serie de beneficii organismului. Iată câteva dintre avantajele importante, prezentate de Boxrox.com.

Gestionarea greutății

Mersul pe jos vă poate ajuta să mențineți o greutate sănătoasă sau să pierdeți kilograme prin arderea caloriilor. Intensitatea și durata plimbărilor pot influența numărul de calorii arse.

Sănătatea cardiovasculară: Mersul regulat pe jos poate îmbunătăți starea cardiovasculară prin întărirea inimii, scăderea tensiunii arteriale și îmbunătățirea circulației. Reduce riscul unor boli de inima, riscul de accident vascular cerebral și alte afecțiuni cardiovasculare.

Bunăstare mintală

S-a demonstrat că mersul pe jos are efecte pozitive asupra sănătății mintale. Poate ajuta la reducerea simptomelor de anxietate și depresie, poate îmbunătăți starea de spirit, crește stima de sine și promovează un somn mai bun.

Sănătatea oaselor și a articulațiilor

Mersul pe jos este un exercițiu care ajută la îmbunătățirea densității și rezistenței osoase, reducând riscul de osteoporoză. De asemenea, menține articulațiile mobile, lubrifiate și poate atenua rigiditatea și durerea articulațiilor

Digestie mai bună

Ajută la digestie prin stimularea mușchilor abdomenului și intestinelor, promovând o mișcare mai bună a alimentelor prin sistemul digestiv. Poate ajuta la reducerea riscului de constipație și la îmbunătățirea sănătății intestinale

Funcție imunitară îmbunătățită

Exercițiile regulate, de intensitate moderată, cum ar fi mersul pe jos, pot întări sistemul imunitar, păzindu-vă de boli și infecții comune

Gestionarea diabetului

Mersul pe jos poate ajuta la gestionarea nivelului de zahăr din sânge, la îmbunătățirea sensibilității la insulină și la reducerea riscului de a dezvolta diabet de tip 2

Niveluri crescute de energie

Poate crește nivelul de energie prin creșterea fluxului de oxigen în corp, îmbunătățește sistemul cardiovascular și eliberează endorfine.

Funcție cognitivă îmbunătățită

Mersul pe jos a fost asociat cu o funcție cognitivă și o memorie mai bune. Poate îmbunătăți sănătatea creierului și poate reduce riscul de declin cognitiv și de boli legate de vârstă, cum ar fi demența.

Longevitatea

Studiile au arătat că mersul pe jos, în mod constant, este asociat cu o durată de viață mai lungă. Contribuie la sănătatea generală și reduce riscul de boli cronice, crescând speranța de viață. Este esențial să mențineți o rutină consecventă a mersului pe jos și să creșteți, treptat, intensitatea și durata pentru a spori beneficiile pentru sănătate.

Unele cercetări arată că pentru fiecare 1.000 de pași zilnici pe care îi facem, putem scădea tensiunea arterială sistolică cu 0,45 puncte. Asta înseamnă că, dacă facem 10.000 de pași, tensiunea arterială poate fi cu 2,25 puncte mai mică decât a unei persoane care face doar 5.000 de pași zilnic.

Unul dintre cele mai citate studii, publicat în The New England Journal of Medicine, a constatat că cei care au mers zilnic pe jos, pentru a respecta regulile de activitate fizică, au avut un risc cu 30% mai mic de evenimente cardiovasculare (cum ar fi un atac de cord sau un accident vascular cerebral).