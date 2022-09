Anunțul momentului despre creșterea pensiilor! Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă ar putea merge la Comisia Europeană

Președintele PSD a venit cu vești bune pentru pensionari. Acesta spune că ar putea merge la Comisia Europeană, alături de Nicolae Ciucă, pentru a negocia majorarea pensiilor.

„Este posibil ca atât prim-ministru, cât şi eu să mergem împreună să ducem aceste negocieri cu Comisia Europeană. (…) „În acest moment, prim-ministrul colectează de la absolut toţi miniștrii un draft întreg cu care se va merge la Bruxelles pentru a se negocia”, a declarat Marcel Ciolacu.

Liderul PSD afirmă că subiectul creșterii pensiilor nu a fost abordat în ședința de luni a coaliției de guvernare, dar că el susține măsurile anunţate de către Partidul Social Democrat, respectiv creșterea pensiilor cu 10% și majorarea salariului minim la 3.000 de lei.

„Nu. Au început deja discuţiile pe bugetul pe anul viitor. Am anuntat deja că va fi prima oară în istoria României postdecembriste când începem discuţiile pe buget, să le finalizăm în luna noiembrie. Ştiţi cum se vota pe repede înainte, de Crăciun, în ajunul Crăciunului bugetul României”, a completat Marcel Ciolacu.

Guvernul României trebuie să vină cu o nouă formulă de recalculare a pensiilor

În altă ordine de idei, Guvernul României trebuie să vină cu o nouă formulă de recalculare a pensiilor până la sfârșitul anului 2022, pentru că există un jalon în acest sens în PNRR. Ministrul Muncii Marius Budăi (PSD) a declarat că discuțiile cu privire la majorarea pensiilor sunt pe masa de dialog în coaliția de guvernare PSD-PNL.

„Jalonul cu pensiile trebuie îndeplinit până la 31 martie 2023. Mă refer cu pensiile din contributivitate. Și, da, atunci când noi, Partidul Social Democrat, am pus la masa dialogului, în cadrul coaliției, aceste propuneri, am avut mai multe simulări. Ne-am bazat pe datele postate de INS, pe datele de postate de Comisia Națională de Prognoză, pe evoluțiile la nivel de creștere economică din România, la nivel de încasări, de execuție bugetară și pe datele postate pe Eurostat. Am avut o analiză extrem de laborioasă până am făcut aceste propuneri și sunt acum pe masa de dialog a coaliției”, a explicat Marius Budăi.