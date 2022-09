Până la sfârșitul anului 2022, Guvernul României trebuie să vină cu o nouă formulă de recalculare a pensiilor, pentru e că există un jalon în acest sens în PNRR. Ministrul Muncii Marius Budăi (PSD) a declarat că discuțiile cu privire la majorarea pensiilor sunt pe masa de dialog în coaliția de guvernare PSD-PNL.

„Jalonul cu pensiile trebuie îndeplinit până la 31 martie 2023. Mă refer cu pensiile din contributivitate. Și, da, atunci când noi, Partidul Social Democrat, am pus la masa dialogului, în cadrul coaliției, aceste propuneri, am avut mai multe simulări. Ne-am bazat pe datele postate de INS, pe datele de postate de Comisia Națională de Prognoză, pe evoluțiile la nivel de creștere economică din România, la nivel de încasări, de execuție bugetară și pe datele postate pe Eurostat. Am avut o analiză extrem de laborioasă până am făcut aceste propuneri și sunt acum pe masa de dialog a coaliției”, a explicat Marius Budăi.

Pensiile ar putea fi majorate cu 10% începând de la 1 ianuarie

La întrebarea cu cât ar putea crește pensiile, Marius Budăi a afirmat că „în calculele noastre și propunerea noastră, ținând cont și de evoluția prețurilor și de contextul social actual, am spus că este necesar să avem o majorare de cel puțin 10% începând cu 1 ianuarie.”, a precizat ministrul Budăi.

„Lucrăm la un program de sprijin pentru cetăţeni pentru iarna 2022-2023. Va fi un program de măsuri sociale. Noi am solicitat, în urma calculelor şi analizelor făcute, o majorare a pensiilor cu cel puţin 10 la sută de la 1 ianuarie”, a spus ministrul.”, a declarat ministrul la o conferință de presă în Iași.

Marius Budăi susține că este nevoie și de o creștere a salariului minim brut

Totodată, Ministrul Muncii susține că este nevoie de o creștere a salariului minim brut, astfel încât acesta să fie în concordanţă cu două elemente, şi anume să fie 60 la sută din salariul median brut şi 50% din salariul mediu brut.

„În urma discuţiilor pe care le-am avut săptămâna trecută cu preşedintele PSD, dar şi cu premierul, începând de astăzi la nivelul Ministerului Muncii am declanşat în cadrul Comisiei de Dialog Social o discuţie transparentă cu partenerii sociali, angajatori, patronate şi sindicate, astfel încât de la 1 ianuarie să avem şi o creştere a salariului minim brut garantat în plată ţinând cont şi de directiva nouă aprobată în cadrul Consiliului European pe 6 iunie 2022, dar şi săptămâna trecută în Parlamentul European.”, a explicat ministrul social-democrat.