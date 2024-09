Ce se întâmplă cu taxele în anul 2025. Ministrul Marcel Boloș face noi precizări

Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a exprimat dorința de a evita discuțiile despre creșterea impozitelor și taxelor, subliniind importanța respectului față de mediul de afaceri. El a menționat că, în contextul angajamentelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), a făcut demersuri pentru ca pachetul de măsuri ce trebuie prezentat să aibă o componentă de fiscalitate cât mai redusă.

„Eu mi-aş dori acest lucru, din respect faţă de mediul de afaceri, să nu fie pusă în discuţie problema impozitelor şi taxelor şi de aceea am făcut aceste demersuri ca, atunci când trebuie să punem pe masă pachetul de măsuri la care suntem obligaţi prin PNRR, componenta de fiscalitate să fie cât mai mică. Mi-aş dori să fie zero acest lucru. Acest lucru nu se poate garanta şi aş fi total necredibil dacă aş spune că această componentă de fiscalitate va fi zero. Mi-aş dori ca la sfârşitul anului să pot anunţa că am reuşit ca această componentă de fiscalitate din măsurile, cum am spus, globale şi pachetul de măsuri să tindă spre zero”, a precizat ministrul Finanțelor la Digi24.