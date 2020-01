Este și cazul actorului Tudor Petrut, care l-a interpretat pe Șerban Pascu, care, deși a cunoscut succesul în 1986 cu această peliculă, s-a reorientat spre altă meserie și a părăsit România. Favoritul lui Isoscel (n.r. Tamara Buciuceanu) a plecat după Revoluție în America, acolo unde a luat viața de la zero.

Nepotul marelui actor Emanoil Petruț, elevul tocilar din „Liceenii“ a devenit el însuși un „Isoscel“ made in USA. Actorul Tudor Petruț, în vârstă de 57 e ani, trăiește în California, unde a predat o vreme matematica elevilor de liceu, până a reușit să revină la producția de film.

În SUA, Tudor Petrut s-a căsătorit cu o americancă. Din păcate, viața nu fost așa cum a visat-o el, iar actorul a divorțat de femeia care i-a dăruit doi copii. A revenit în România pentru o scurtă perioadă de timp.

„Plecarea în SUA a fost o decizie matură. S-a întâmplat că mama copiilor noştri este americancă. Băieţii s-au născut amândoi în California. Pentru ei, pentru nepreţuitul rol de tătic, am luat calea Americii’, a spus actorul pentru VIVA.

„După ce am divorţat şi am petrecut mai mult timp în România, când am revenit în California, m-am trezit singur şi fără rost. Relaţia extraordinară cu băieţii mei, Ştefan (angajat la o firmă de automobile) şi Alexandru (manager de sportivi), m-a ţinut pe picioare. Aşa am trecut toate examenele pedagogice şi am absolvit programul de licenţă în învăţământ. A fost o transformare esenţială, sunt un regizor care predă matematică şi apare la tv„, a mai mărturisit Tudor Petruţ.

În prezent, actorul din Liceenii este însurat a doua oară cu Dana, o femeie de origine română. Cei doi trăiesc în America, scrie tacataca.prosport.ro. În plus, Tudor Petruţ nu a renunțat definitiv la actorie, fiind şi autorul a numeroase scenarii de film.

