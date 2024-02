Marius Manole a ajuns la spital după a suferit un accident în timpul spectacolului „Repetiție pentru o lume mai bună”. Din fericire, actorul și-a asigurat urmăritorii că se află într-o stare bună.

De asemenea, acesta a scris că nu va suspenda niciun spectacol. Chiar și așa, va trebui să se adapteze pentru următoarele 15 zile, cât timp se vindecă.

„Dragii mei, în seara asta în timpul spectacolului “Repetiție pentru o lume mai bună” a avut loc un accident nedorit. Spectacolul a fost dus la bun sfârșit. Am fost la Spitalul Universitar unde foarte repede m-au cusut și acum sunt în regulă cât de cât.

În încheierea mesajului, actorul le-a mulțumit colegilor de echipă și medicilor care au avut grijă de el. „Sunt ultra-profesioniști”, a subliniat el.

Amintim că actorul a fost criticat anterior după ce a făcut fasting cu apă. Marius Manole a dezvăluit cum a ales să își testeze limitele și cum a renunțat la mâncare timp de 72 de ore.

Totuși, acest experiment a provocat reacții controversate pe rețelele de socializare, unde a fost criticat pentru postările sale despre această experiență.

„40 de ore de fasting (fără mâncare). Doar apă, ceai și cafea fără zahăr. Încă sunt bine și energic. Wooooow. Dacă nu leșin diseară la spectacol (că vreau să merg și la sală), poate fac 72 de ore. La mine e pentru prima oară. Voi aveți experiențe în acest sens? Later edit: Ziua a 2-a a fost cea mai grea. Dar am jucat și nu am leșinat 😘”, a fost mesajul actorului.