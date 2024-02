Kira Hagi și Toto Dumitrescu au stârnit controverse în rândul telespectatorilor după ce au fost surprinși în ipostaze tandre.

În telenovela româneasca „Lia, soția soțului meu”, Kira Hagi o interpretează pe Mira Bădescu, o avocată talentată, iar Toto Dumitrescu joacă rolul lui Mike, un pilot de curse. În ultimul episod, cei doi au avut „o întâlnire neașteptată”, ce a dus la o apropiere incitantă. Cu toate acestea, momentul tensionat s-a încheiat brusc când Mira Bădescu i-a respins avansurile lui Mike. Telespectatorii sunt nerăbdători să afle mai multe detalii despre ei.

Kira Hagi iubește actoria pentru că îi oferă posibilitatea de a întruchipa profesii pe care nu ar avea altfel ocazia să le practice. Apreciază foarte mult răsturnările de situație din „Lia, soția soțului meu”. Rolul ei îi oferă oportunitatea de a învăța lucruri noi despre viață și conflicte. Pentru ea este o onoare să lucreze alături de „maeștri în crearea și producerea poveștilor”.

Îmi plac mult răsturnările de situație și îmi place faptul că prin rolul pe care îl joc în acest serial învăț lucruri noi, despre viață, despre relații și despre conflicte. Tot cu ocazia aceasta am și onoarea de a fi în preajma unor profesioniști, care știu să creeze povești, știu bine să le producă și, mai ales, să descopere noi talente. Sper să mă număr printre aceste talente și sper să mă ridic la înălțimea așteptărilor!”, a dezvăluit ea.

„Personajul meu, Mira Bădescu, are o meserie care mă intrigă şi mă fascinează deopotrivă. De altfel, asta îmi place cel mai mult la actorie, faptul că pot să întruchipez profesii pe care nu o să am ocazia să le practic și că pot să interpretez nenumărate tipuri de personalități, care scot la iveală conflicte sau împing acțiunea într-o direcție neașteptată.

Kira Hagi și-a început studiile de actorie la New York Film Academy, obținându-și diploma în Acting for Film în anul 2017. Mai târziu, și-a perfecționat abilitățile actoricești la Londra, Anglia. În România, a debutat în filmul de scurt metraj „București, te iubesc”.

La rândul său, Toto Dumitrescu este extrem de bucuros că a fost selectat pentru a juca sub îndrumarea Ruxandra Ion. Pentru el, este o provocare să interpreteze personajul Marius (sau Mike, după idolul său, Michael Schumacher), care este pilot de curse și pentru care circuitul și mașina reprezintă totul. I-a fost ușor să transmită pasiunea personajului pentru meseria sa deoarece și el însuși împărtășește o dragoste profundă pentru vocația sa.

„Sunt extrem de bucuros că am fost ales să joc în cel de al doilea proiect al meu ce poartă semnătura doamnei Ruxandra Ion. Este o provocare, desigur, să-i dau viată personajului Marius (sau Mike, după idolul lui, Michael Schumacher). Fiind pilot de curse, circuitul și mașina sunt totul pentru el.

Mi-a fost uşor să exprim această pasiune pe care o poartă el pentru meseria lui, deoarece am găsit în mine acea dragoste pentru vocația mea, cei drept, diferită (actoria). Construind acest personaj, am avut grijă să-i dau anumite nuanțe și trăsături de caracter specific, încât să nu semene cu nimic din ce am mai jucat eu!”, a zis el.