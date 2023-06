Care este obiceiul lui Carmen Tănase atunci când se întâlnește cu fanii?

Marius Manole a oferit recent un interviu în care a vorbit despre Carmen Tănase, explicând ce face aceasta de fiecare dată când se întâlnește cu fanii în locurile publice.

Actorul și Carmen Tănase au o legătură de prietenie strânsă. Cu toate acestea, Marius Manole a dezvăluit că nu se suportau la început, până când au fost nevoiți să lucreze împreună pentru un spectacol.

,,Nu ne suportam neapărat. Pe unde ne prindeam, ne înțepam și chiar nu eram de acord cu felul celuilalt de a exista pe lumea aceasta. Ni s-a propus acest spectacol de Lia Bugnar, “Ce avem noi aici?” și nu am avut încotro pentru că mie îmi plăcea textul, ei îi plăcea textul, eu nu voiam să renunț la rol, ea nu voia să renunțe la rol.

Atunci am zis OK, dar la primele repetiții eram foarte distanți până când unul a zis ceva și am început să râdem. De atunci nu ne-am mai oprit din râs și râdem și în ziua de azi pe unde putem, chiar și în spectacole”, a spus actorul pentru Ego.ro.

Marius Manole: Ea când râde este ceva extraordinar, are o poftă de viață cum rar o să vedeți

Mai mult, Marius Manole a dat din casă și a mărturisit că niciodată Carmen Tănase nu i-a vorbit cu vocea Flăcăricăi, personaj pe care l-a interpretat cu mare drag.

Totuși, aceasta mai intră, din când în când, în rol, doar printr-o joacă, spre amuzamentul actorului. Acesta a vorbit și despre cel mai amuzant moment trăit alături de ea.

“Câteodată ne mai jucăm de-a chestia asta. Ei i-a fost foarte drag acest personaj. Tuturor le-a fost foarte drag. Din când în când, când mai suntem prin mașină, ne mai jucăm de-a Flăcărica, mai facem asta. Țin minte că eram undeva în Frankfurt, aveam spectacol.

Ne-a povestit ceva de la un spectacol de-al ei, cu un ruj care nu se mai scotea. Ea povestește într-un mare fel. Aproape am făcut pe mine în restaurant, nu mai puteam de râs. Ea când râde este ceva extraordinar, are o poftă de viață cum rar o să vedeți”, a povestit Marius Manole.

Marius Manole: Carmen e foarte prietenoasă, mult prea prietenoasă la un moment dat

Carmen Tănase își adoră fanii, astfel că este extrem de prietenoasă atunci când îi întâlnește. Ba chiar, actrița le oferă numărul ei de telefon, astfel că Marius Manole este surprins de fiecare dată de gestul pe care îl face aceasta.

,,Vin, în primul rând, ca și cum ar fi prietena lor dintotdeauna: “Carmen, faci o poză, facem o poză?”. Nu e niciun fel de “doamna Carmen”. Ne zic: “Nu faceți o reclamă cu ciocolata aceasta, căci trebuie să o vindem?”. Noi facem.

Ea stă cu toată lumea, vorbește, ia numere de telefoane, își dă numărul de telefon. E foarte prietenoasă, mult prea prietenoasă la un moment dat.

Dai numărul de telefon, dar nu știi cui îl dai, îl vezi pe om pentru prima dată. Îi invită la teatru, dă bilete, e foarte omenoasă, e un om foarte bun. Dăm de mâncare câinilor din benzinării, plângem până plecăm de lângă ei, după ne gândim să ne întoarcem, să îi luăm sau să nu îi luăm, ne convingem unul pe celălalt: “Lasă, ai 2 câini, nu poți salva toată planeta!”. Cam așa sunt drumurile noastre”, a subliniat acesta.

Chiar dacă se întâmplă ca lumea să nu îl recunoască pe stradă atunci când apare alături de Carmen Tănase, actorul spune nu se supără pentru acest lucru.

,,De cele mai multe ori mi se întâmplă. Dar eu nu am orgoliul acesta și nu ne poziționăm în felul acesta. Eu mă bucur foarte tare că are succes. E și normal, are o carieră în televiziune pe care eu nu am avut-o, nici nu știu dacă o să o am vreodată.

E și normal, a făcut atâtea lucruri în viața ei. Avem, totuși, niște vârste diferite. Nu cred că acesta este scopul nostru și acesta să fie pariul, cine e mai cunoscut. Nu contează”, a încheiat actorul.