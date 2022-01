Ministrul a fost invitat duminică la o emisiune televizată în cadrul căreia a fost întrebat dacă are de gând să își vaccineze copilul având în vedere că noua variantă a virsului, care a devenit într-un timp alarmant de scurt dominantă, atacă foarte rapid chiar și sistemul imunitar al celor mici.

Un gest necesar pentru evitarea posibilelor complicații

Acesta a declarat că ”Aici nu este vorba curaj, e vorba de o manoperă medicală care previne o boală sau posibilele complicaţii şi nu am niciun fel de reţinere în a face acest lucru. Chiar mă întreabă când îl vaccinez. Eu nu pot să îl vaccinez înainte să existe vaccin. El va fi disponibil începând cu ziua de 26 ianuarie (pentru copiii cu vârsta între 5 şi 11 ani – n.r.). Discuţiile legate de utilitatea vaccinării le ştie. L-am vaccinat şi împotriva gripei, am făcut-o şi anul trecut. Deja aici am o componentă proactivă, e pregătit şi mă întreabă când urmează să facem acest lucru”

Pentru Rafila vaccinarea copiilor este firească, de aceea el consideră că nu este un gest exagerat iar pentru că informarea stă la baza sănătății, acesta a subliniat faptul că prevenția este cheia soluționării aceste probleme globale.

”Nu este nimic fenomenal, spectaculos, cred că nouă ne lipseşte foarte mult partea asta de educaţie pentru sănătate, mai ales în domeniul prevenţiei, care nu înseamnă neapărat vaccinare, sunt multe alte lucruri care se leagă de prevenţie. Şi dacă am reuşi în şcoli să introducem o astfel de disciplină serios făcută, după o curriculă, cu personal pregătit, o disciplină care să facă parte din curricula obişnuită de pregătire a elevilor, ar fi un mare câştig pe termen mediu şi pe termen lung, pentru că am avea o populaţie mult mai sănătoasă, care ar avea nevoie de mult mai puţine servicii de sănătate şi cred că ar putea să contribuie mult mai serios la dezvoltarea ţării” a mai adăugat ministrul despre importanța vaccinării copiilor și sănătatea publică.