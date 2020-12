Lucrul după care noi tânjim este statutul de milionar – o abundență ȋn factorii cheie ai unei vieți împlinite. Ca strateg al priorităților în viață și afaceri, am lucrat, am studiat și am fost mentorul multor oameni de succes, inclusiv a câtorva pe care îi voi menționa în acest articol. Acest tip de oameni au ieșit mereu în evidență: în timp ce învățau de la alții, aveau mentori și adesea erau implicați ȋn acțiuni de caritate, totodată ei își urmau constant propria cale. Descoperirea drumului tău unic și a valorilor, practicilor care îl luminează este cheia către obținerea statutului de milionar. Reține acest lucru: Inovează, nu limita. Învață tot ce poți din succesul și eșecurile altora; nu este nevoie să reinventezi roata. Doar cântărește și integrează ceea ce înveți onorându-ți valorile și eul interior. În timp ce viața și succesul adevărat reprezintă un sport de echipă, trebuie să ne ascultăm și urmăm în mod regulat înțeleapta voce interioară. Mai jos sunt câteva exemple câștigătoare:

Ray Dalio a întemeiat unul dintre cele mai mari fonduri de investiții din lume, Bridgewater Associates, situat în Westport, Connecticut. Care este sectretul lui principal pentru ‘a gândi mai clar și mai creativ, pentru a încetini lucrurile, pentru a putea gândi calm, chiar și față în față cu un dezastru, precum un ninja într-o luptă?’. Dalio meditează zilnic și le plătește angajaților săi ore de meditație. El consideră meditația ca fiind cel mai important factor al succesului său și cel mai frumos cadou pe care îl poate oferi oricui. Dalio este unul dintre numeroșii oameni de succes care consider meditația o prioritate, care ȋl ajută atât în viață, cât și în afaceri. El povestește despre rutina sa în cartea lui bestseller, ,,Principles”.

*Pontul milionarului: integrează puterea meditației zilnice în viața ta. Concentrează-te pe calitate, nu pe cantitate. Ȋnceperea zilei cu 5 minute de meditație dimineața ȋți oferă un start grozav.

Conectează-te cu ceea ce iubești

Wargha Enayati, fondator Regina Maria, s-a bazat pe credința sa Baha’i și pe inspirația profundă oferită de Regina Maria pentru a construi una dintre cele mai mari rețele de clinici private din România, cu un centru de îngrijire pentru bătrâni în dezvoltare. Abordarea pe care Enayati o are asupra succesului este adânc înrădăcinată în inteligența spirituală, incluzând practicarea ,,hrănirii unei inimi luminoase și curate”. Priroitățile sale sunt Familia, Credința și Business-ul, și spune că pe toate le face cu iubire. Le spune regulat membrilor echipei sale că îi iubește, lucru pe care îl și demonstrează, punând în practică principiul ascultării și învățării de la ceilalți, indiferent de poziția lor. ,,Singurul leac pentru sentimentul de inferioritate al oamenilor este să le arăți iubirea ta necondiționată”, a spus Wargha într-un interviu pentru revista Cariere.

*Pontul milionarului: Conectează-te cu ceea ce iubești cel mai mult la misiunea și munca ta. Transmite-le regulat partenerilor, echipei, clienților și comunității tale faptul că îi IUBEȘTI. Iubirea este valoarea principală care atrage și dezvoltă abundența, simultan.

Păstrează pasiunile vii

După ce a emigrat din România în America în anii ’90, Anastasia Soare a lucrat ca estetician, cu ora, prin diverse saloane. Cu toate acestea, nu și-a uitat niciodată pasiunea timpurie pentru artă, arhitectură și design, pe care a păstrat-o vie în puținul ei timp liber, vizitând biblioteci din Los Angeles, citind cărți despre arta lui DaVInci și Michelangelo. Acela a fost locul în care a avut revelația – cum să aplice principiile universale ale designului pentru a construi cele mai frumoase și măgulitoare sprâncene. Așa a devenit lidera unui imperiu de miliarde de dolari, ȋn industria de beauty: Anastasia Beverly Hills.

*Pontul milionarului: Investește în pasiunea/pasiunile tale și păstrează-le vii, chiar dacă poate părea că nu ȋți aduc niciun profit imediat. Pasiunea și profitul merg mână în mână.

Bitdfender este una dintre cele mai populare povești de succes din România și întreaga lume, atunci când vorbim despre software. Oricât de ocupați ar fi, co-fondatorii Măriuca și Florin Talpeș tot își fac timp pentru una dintre pasiunile lor: dansul, în care au reușit să ajungă campioni naționali în România. ,,Lecțiile de dans înseamnă pentru noi reȋncărcare”, a spus Florin la ProTv. ,,În viață și în afaceri trăiești constant experiențe noi și trebuie să te adaptezi rapid, să înveți repede și să fii cât mai agil”. Evident că antrenamentele îi ajută atât să se reîncarce, dar și să își îmbunătățească abilitățile de învățare și agilitate, care ȋi ajută și în afaceri.

*Pontul Milionarului: ține-te de un antrenament fizic regulat, care într-adevăr îți place, care să nu aibă legătura cu muncă, dar care să te conecteze spiritual și energetic.

,,Fă-ți mai puține griji și lasă-te dus de val”

Joel Seiden și Bill Allen sunt doi vechi prieteni de ai mei, care au construit imperii de la 0. Joel gestionează la momentul actual peste un miliard de dolari în vânzări imobiliare, find co-fondatorul Stonehenge Partners din New York, în timp ce Bill conduce mai multe afaceri internaționale de succes. Într-o conferință zoom recentă, pentru o cauză caritabilă, cei doi au împărtășit câteva ponturi-cheie pe care și le-ar spune versiunilor lor mai tinere, dacă s-ar putea întoarce în timp.

*Pontul Milionarului: ,,Fă-ți mai puține griji și lasă-te dus de val”, a spus Joel, adăugând: ,,Fii mai recunoscător pe parcurs; nu lăsa ca momentele astea să treacă pe lângă tine. De asemenea, uneori lucrurile care par obstacole în drumul tău ar putea fi chiar de folos”. Iar Bill a adăugat: ,,Nu face nimic singur! Include-i pe ceilalți pe cât posibil. Totodată, reține că să ai pretenții nerezonabile (sfaturi, susținere, investiții) este un lucru generos, nu unul egoist. Cererile sunt benefice pentru ambele părți – dacă nu le faci, le răpești celorlalți șansa de a face parte din succesul tău”.

Fiecare trebuie să își găsească și să își construiască propria cale către statutul de milionar. Stabilește-ți priorități clare și ține-te de ele. Să știi că bogăția adevărată se bazează întotdeauna pe sănătate – ai grijă de ea. Urmărește-ți propria lumină către succesul adevărat, ținând minte faptul că drumul este la fel de important precum destinația. În cartea mea, The Millionaires Map: Your 21-Day Prosperity Playbook, povestesc cum un prieten pe nume Billy Mills a pus în practică unul dintre cele mai puternice instrumente pentru a avea succes, pe care toți trebuie să îl creăm. Această putere este cea a Imaginației. În anii precedenți victoriei uimitoare de la a 10-a cursă a Jocurilor Olimpice de la Tokyo din 1964, Billy și-a imaginat de multe ori pe zi că va alerga cât de bine se poate și că va câștiga cursa. El s-a bazat pe faptul că ,,Subconștientul nu poate face diferența dintre imaginație și realitate”. Billy a împărtășit povestea sa incredibilă și ultima etapă din cursa lui într-un videoclip de 4 minute, pe YouTube.

Când îți potențezi pasiunea, visele și rutina zilnică cu o doză de imaginație, poți crea ceea ce par a fi miracole în viața ta.

Despre autor

Matthew K. Cross este scriitor titrat internaţional, speaker şi strateg de talie mondială, fondator și CEO al Leadership Alliance, o firmă de consultanță personalizată care lucrează cu organizațiile Fortune 100 și instituţii de elită, cum ar fi Universitatea Stanford. Printre companiile cu care Matthew K. Cross a colaborat se numară: Bank of America, ING, BlackRock, Allianz, Merrill Lynch, UBS, Home Depot, Qlik. El lucrează și locuiește atât ȋn România, cât și ȋn SUA.