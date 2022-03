Ce e mai rău abia urmează să vină din punct de vedere militar. Opinia a fost exprimată de senatorul republican Lindsey Graham. El a făcut această remarcă după ce membrii Congresului au primit luni informaţii confidenţiale de la înalţi oficiali americani din apărare şi informaţii despre situaţia din Ucraina.

În ciuda faptului că nu pot face publice detaliile aflate, unii membri au ținut să transmită anumite mesaje edificatorii și să lanseze avertismente clare despre ceea ce ar putea urma.

„Ce e mai rău abia urmează să vină din punct de vedere militar”, a spus senatorul republican Lindsey Graham. El a spus că se teme că trupele ruse se angajează într-o „politică a pământului ars”.

La rândul său, senatorul Chris Murphy a comentat pe contul său de Twitter ceea ce va urma. Acesta a anunțat că Vladimir Putin nu va renunța și că perioada care urmează va fi una tensionată.

„Rusia va încerca să încercuiască şi să ocupe Kievul în următoarele câteva săptămâni. Lupta pentru Kiev va fi lungă şi sângeroasă, iar ucrainenii se pregătesc rapid să lupte pentru fiecare colţ de stradă”, a scris senatorul Chris Murphy pe contul său de Twitter.

În opinia sa, Rusia este în urmă faţă de programul planificat pentru invazie. Potrivit acestuia, naţiunile occidentale nu numai că vor îngheţa, ci şi vor confisca bunurile preşedintelui rus şi ale oligarhilor de top, apreciind că „probabil un pas mai înaintat decât a anticipat cercul apropiat al lui Putin”.

În plus, o informație de ultim moment vine să provoace o undă de îngrijorare pentru toată lumea. Un atac devastator ar fi avut loc în orașul Cernihiv. Rusia a folosit o armă termobarică luni în atacul său asupra Ucrainei, potrivit ambasadoarei ucrainene în SUA, Oksana Markarova.

„Au folosit o bombă cu vid astăzi, care este de fapt interzisă de Convenția de la Geneva”, a spus ea, citată de corespondentul Reuters Phil Stewart. Potrivit unor surse, arma termobarică ar fi fost folosită în oraşul Cernihiv.

Trebuie amintit că în urmă cu o zi SUA au luat decizia de a expulza 12 diplomaţi ruşi activi la sediul ONU, în urma unor acuzații de spionaj. Aceștia erau activi la sediul Naţiunilor Unite din New York.

„Aceşti diplomaţi, cărora li s-a cerut să părăsească Statele Unite, au fost implicaţi în activităţi care nu sunt conforme cu responsabilităţile şi obligaţiile lor diplomatice”, a declarat, potrivit BBC News, Richard Mills, adjunctul ambasadorului american la Naţiunile Unite.

Just leaving classified briefing on Ukraine crisis. A few takeaways that I can share:

1/ Confirmation that the Russians have fallen behind their timeline. Ukrainian resistance has been fierce and there have been multiple Russian equipment and logistics failures.

— Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) March 1, 2022