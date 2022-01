Amenzile cumulate de către Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) adună un total de 4,4 milioane lei. Motivele sancționărilor sunt nerespectarea unor concordanțe între acțiunile acestor partide și legea care reglementează finanțarea lor.

Printre cele mai mari sancțiuni le-a încasat Forța Națională, cu suma de 80.000 lei. Deși nu are reprezentare parlamentară, partidul s-a abătut de la 10 dintre articolele din Legea finanțării partidelor politice. Aceste abateri constau în mare parte în neafișarea în mod public a listei cu finanțatorii (persoane fizice sau juridice) care au donat bani partidului a căror contribuții depășesc 10 salarii minime brute. Totodată, alte probleme legate de lipsa organizării contabile sau lipsa depunerii altor documente solicitate de AEP au contribuit la sancționarea partidului.

Parte din echipa partidului Forța Națională a făcut și Teodor Meleșcanu, Marian Cucșa Alexandru Băișanu, Grațiela Gavrilescu și Ion Cupă, după ce toți aceștia au ”migrat” din ALDE în 2019 când s-au despărțit de Călin Popescu-Tăriceanu în apărarea Guvernului Dăncilă. Deși nu are acces la banii publici, partidul, nefăcând parte din parlament, a primit 1,8 milioane de lei la începutul lui 2020 după ce bugetul pe acest an fusese aprobat. Având în vedere că partidul nu a mai funcționat în ultima parte a acestui an, ne mai având niciun parlamentar activ au fost încasat în continuare, restul de aproximativ un milion de lei, bani care nu se justifică în niciun fel.

Deși la ultimele alegeri cei de la PNȚCD nici nu și-a publicat lista cu candidați, aceștia au primit, la un loc cu PNL, amenzi în valoare de 65.000 pentru neconcordanțe în ceea ce privește gestionarea fondului partidului.

Motivele pentru care a fost sancționat PNȚCD sunt, de asemenea, lipsa prezentării documentelor solicitate de AEP, difuzarea de materiale de propagandă proprii, fără a apela la firme specializate și împrumutarea de bani fără a justifica în niciun la ANAF.

Alte amenzi, care au acumulat suma de 50.000 lei au fost aplicate partidelor precum: PLUS (15.000 lei), PSD (10.000 lei), USR (10.000 lei) și printre altele și Partidul România Unită, Partidul Neamult Românesc, Partidul Noua Dreaptă, Partidul Poporului, Partidul Ecologist, Partidul Gălățenilor, Partidul Stângii Unite și Partidul Fapta.