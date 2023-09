Cătălin Predoiu nu susține testarea antidrog în masă a elevilor

Cătălin Predoiu a precizat, sâmbătă, că nu este de acord cu această testare în masă. Acesta a spus că elevul va fi testat, cu acordul părintelui, în momentul în care este semnalat că elevul este drogat.

“Şi aici a fost o confuzie, cu testarea în masă. Nici nu am propus acest lucru. Eu am spus următorul lucru: în momentul în care elevul manifestă vizibil semne că are un comportament derutant, că ar fi putut lua ceva droguri, semnalează doctorul, părintele şi cu acordul lor. Deci oameni care să-şi dea un consimţământ înainte”, a explicat Predoiu.

Ministrul a dat și un exemplu concret în care un elev a fost surprins într-o stare ciudată și a fost semnalat medicul.

“Primesc astăzi un raport. Un elev aici, în Bucureşti, a fost văzut într-o stare oarecum ciudată. A fost semnalat medicul. A fost semnalată Poliţia, a fost testat, era drogat. Şi s-a descoperit ulterior că părinţii săi divorţaseră, cu o zi înainte sau două, aflase. Tatăl între timp plecase din ţară, o familie destrămată. Nu a fost nimeni lângă el. Sau poate a fost, dar nici el nu ştie că e cineva lângă el în astfel de situaţii. Din fericire, a fost depistat la prima tentativă de consum. Câţi o iau pe calea asta?”, a precizat Predoiu.

Întrebat dacă o testare în masă a elevilor ar ajuta la preîntâmpinarea acestui fenomen, ministrul Afacerilor Interne a răspuns: “Nu sunt de acord cu testarea în masă. Nu cred că ar ajuta. Cred că ar da un semnal greşit, ar fi o presiune nejustificată a celor care nici nu vor să audă de droguri, marea majoritate, cred eu, şi nu s-ar justifica. Plus că hai să fim pragmatici, aici vorbim teorie, dar şi tehnic e foarte greu de făcut. Nu suntem acolo. Ca să nu ajungem acolo trebuie să luăm măsuri acum şi pe combatere, şi pe prevenţie”.

Ministrul a anunțat că anul ăsta s-au destructurat 37 de grupuri infracţionale organizate, 37 de reţele care făceau trafic de droguri.