Cătălin Măruţă a şocat întreaga Românie! Incredibil ce a spus în direct la PRO TV

După ce nu a mai apărut timp de două săptămâni la televizor, fiind izolat în casă după ce s-a îmbolnăvit de COVID-19, Cătălin Măruţă a revenit pe sticlă la PRO TV.

Primul invitat al emisiunii “La Măruţă” a fost buna sa prietenă Laura Cosoi. Actriţa a mărturisit, în faţa tuturor românilor ce urmăreau emisiunea de pe PRO TV, prin ce dramă a trecut în urmă cu trei luni, atunci când tatăl ei a încetat din viaţă în urma infectării cu noul coronavirus.

Cineva mi-a spus: ‘Bine, mă, Măruţă, și tu? Chiar așa?’

Cu lacrimi în ochi, Laura Cosoi a povestit drama care a zguduit familia sa şi care au fost ultimele clipe din viaţa tatălui ei. Vizibil emoţionat şi el, Cătălin Măruţă a ascultat povestea cutremurătoare relatată de Laura Cosoi şi a intervenit doar când aceasta a vorbit despre modul în care unii oameni privesc boala COVID-19.

Măruţă a recunoscut că a primit şi el mesaje de la oameni care credeau că totul este o minciună şi el nu este cu adevărat bolnav.

“Nu mi-a venit să cred, dar am primit unele mesaje. Cineva mi-a spus: ‘Bine, mă, Măruță, și tu? Chiar așa?’

Și m-au acuzat că nu ar fi adevărat… Mulți nu cred că există COVID. Dar uite, și eu, și tu am trecut prin asta”, a spus, luni, Cătălin Măruţă, potrivit cancan.ro.

Care a fost starea de sănătate a celor două vedete PRO TV, după infectarea cu COVID?

Cătălin Măruţă, Andra şi cei doi copii ai lor au stat cu toţii în izolare după ce s-au infectat cu COVID-19. Din fericire, starea lor de sănătate a fost bună, Andra fiind singura care s-a confruntat cu dureri musculare. Acestea au dispărut totuşi după câteva zile.

“Pot spune că mă simt bine… Dacă va continua tot așa voi putea spune că am trecut ușor peste COVID. Am o tuse, mai am stări de febră seara și, da, am rămas fără gust și fără miros. Este foarte ciudată starea asta.

Am făcut test și aseară și am ieșit pozitiv, deci trebuie să stau în izolare aceste 14 zile. Andra are și dureri musculare. Cea mai energică dintre noi este Eva.

David ne spune zilnic să îi facem și lui teste, pentru că el este departe de noi. Le mulțumesc tuturor celor care ne-au trimis mesaje de suținere”, dezvăluia Cătălin Măruţă, înainte ca David să fie și el confirmat cu virusul.

Andreea Raicu i-a ţinut locul lui Cătălin Măruţă în platoul emisiunii pe perioada pauzei sale forţate, iar acesta a ţinut să-i mulţumească luni printr-un mesaj pe Facebook.

