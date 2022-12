Cătălin Măruță a făcut anunțul mult așteptat de români! Astfel, după șase săptămâni, s-a aflat numele concurentului care va merge, după sărbători, în Republica Dominicană.

Bătălia finală s-a dat între Andreea Moromete și Burmis, lupta fiind una extrem de strânsă. Finaliștii au fost nevoiți să rezolve un puzzle ce înfățișa logo-ul emisiunii La Măruță.

Cine pleacă în Republica Dominicană?

Cu toate acestea, Andreea Moromete a fost cea care a câștigat competiția din platoul lui Cătălin Măruță și va pleca în Republica Dominicană.

„Oamenii de acasă sunt cei care au luat decizie și ei sunt cei care au decis cine merge la Survivor. Avem un plic unde sunt rezultatele votului. Din păcate, doar unul va pleca în Dominicană. Publicul a votat, iar noi putem să anunțăm. Primul Războinic la Survivor 2023 este Andreea Moromete.”, a spus Cătălin Măruță.

Andreea Moromete, primul războinic de la Survivor România 2023

Tânăra a fost extrem de emoționată când a aflat. Aproape nu i-a venit să creadă că ea va fi cea care va participa la show-ul fenomen Survivor România 2023. Înainte să afle rezultatul votului, Andreea Moromete le-a transmis telespectatorilor un mesaj emoționant.

„Tot ce am obținut în viața asta a fost prin foarte multă muncă și de asta vă garantez că dacă mă veți alege pe mine, voi da tot ce am mai bun. Eu mă voi pregăti și voi face performanță și pe traseu. Voi rezolva și problema pe care am avut-o în traseul de aici. Știu cât de muncitoare sunt. Tot ce am realizat până acum a fost prin muncă, nu prin noroc.Psihic, dacă am rezistat trei ani de zile într-un mediu pe care l-am detestat și nu mi-a făcut plăcere, nu am fost de acord cu ce se întâmpla acolo, pot să rezist oriunde.”, a afirmat Andreea Moromete.

Celălalt finalist, Burmis a fost vizibil dezamăgit de rezultatul votului. Cu toate acestea, el și-a îmbrățișat colega și a încurajat-o să câștige marea competiție. Și el a transmis un mesaj înaintea aflării rezultatului, dar se pare că nu i-a impresionat suficient pe telespectatori.

„Sunt foarte concentrat, mi-am făcut strategia, mi-am făcut tot. După cum a-ți putut observa și pe traseu, când am ieșit tăiat la ochi, pe frunte, pe coate, peste tot…Puteți observa cât de mult îmi doresc. Sunt pregătit fizic, psihic, ăsta e momentul meu și trebuie să ajung acolo.” a spus Burmis înainte de a afla rezultatul votului.