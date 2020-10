Sectorul public se află într-o situaţie delicată sub aspectul digitalizării, dar cred că vom găsi soluţii, astfel încât contactul publicului larg şi al operatorilor economici cu aceste instituţii să se facă printr-un click sau maxim cinci, fără a sta la rând la ghişeu, a afirmat, marţi, secretarul de stat în Ministerul Fondurilor Europene (MFE) Călin Bota, la conferinţa de lansare a Consiliului Naţional pentru Transformare Digitală (CNTD).

„Chiar dacă astăzi ne aflăm într-o situaţie extrem de delicată la nivel global şi la nivel naţional datorită problemelor pe care le generează răspândirea virusului SARS-CoV-2, când discutăm despre digitalizare putem aprecia că a fost o oportunitate pe care, într-o bună măsură, am reuşit cel puţin la nivelul sectorului privat să o exploatăm sub aspectul eforturilor întreprinse de IMM-uri în vederea digitalizării activităţilor de producţie, de comercializare, activităţilor interne legate de controlul asupra fiecărei operaţiuni. Sunt lucruri pe care întotdeauna sectorul privat le face mult mai repede şi mult mai bine decât cel public, pentru că e multă flexibilitate şi mai multă dorinţă de a-şi depăşi limitele. În acest moment, sectorul public se află într-o situaţie delicată sub aspectul digitalizării, chiar dacă Sabin Sărmaş (preşedintele Autorităţii pentru Digitalizarea României – n. r.) şi celelalte autorităţi ale statului au făcut eforturi în acest sens în ultima perioadă”, a subliniat Bota.

Banii există

Tootdat, oficialul MFE a punctat faptul că există bani europeni pentru dezvoltarea zonei IT prin Programul Operaţional Competitivitate, ce pot ajuta şi la digitalizarea instituţiilor statului.

„Acest lucru rezultă inclusiv din ceea ce înseamnă apelurile de proiecte care au fost finalizate la nivelul organismului intermediar de implementare a fondurilor europene pentru Programul Operaţional Competitivitate şi care se află la nivelul Autorităţii pentru Digitalizarea României şi la care avem 244 de milioane de euro lansaţi pentru IMM-uri şi încă 100 de milioane de euro în curs de lansare şi având o schemă de ajutor de stat în avizare la Consiliul Concurenţei şi pe care sperăm să o putem lansa maxim la finalul săptămânii viitoare pentru întreprinderile mici care activează în zona IT şi care se ridică la circa 100 de milioane de euro. Sunt bani pe care piaţa, cu siguranţă, îi va aprecia şi îi va absorbi şi, în mod cert, va găsi o alocare care să permită creşterea competitivităţii acelor entităţi economice”, a spus reprezentantul MFE.

În același timp, el a mai adăugat că, la momentul actual, sunt probleme cu digitalizarea în mai multe ministere-cheie ale României, dar există speranţe că se vor găsi soluţii pentru remedierea situaţiei.

„Marea problemă pe care o avem astăzi este legată de digitalizarea marilor aparate de stat. Avem probleme la digitalizarea Ministerului de Finanţe, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Muncii, Ministerului Educaţiei şi nu doar atât. Sunt resurse financiare alocate. Vom avea resurse şi pentru exerciţiul 2021 – 2027, chiar dacă alocarea acestora va fi pe altă logică decât ceea ce am avut până acum, în sensul în care sumele alocate pentru IMM-uri se vor derula prin intermediul agenţiilor de dezvoltare regionale, iar tot ceea ce înseamnă sume care vor fi utilizate pentru digitalizarea statului român vor fi la nivelul Ministerului Fondurilor Europene, prin intermediul organismelor intermediare pe care le va certifica în vederea operaţionalizării lor, în perioada următoare. Cred că vom găsi soluţii, astfel încât marile sisteme publice să poată fi digitalizate la un nivel mai mult decât rezonabil şi contactul publicului larg şi operatorilor economici cu aceste instituţii să se facă printr-un click sau maxim cinci, fără a sta la rând la ghişeu, fără a ne deplasa ore întregi cu maşina şi fără a purta după noi tone şi tone de hârtii cu semnături şi cu ştampile”, a apreciat Călin Bota.