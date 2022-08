Au fost înregistrați aproape 4,8 milioane de pensionari în luna iulie. Cifre oficiale CNPP

Totodată, datele centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP) arată că pensia medie a fost de 1.733 lei. Din numărul total de pensionari, 714.544 aveau perioade lucrate în agricultură, pensia medie fiind de 508 lei.

Din numărul total al pensionarilor din sistemul public de pensii, numărul celor care s-au pensionat la limita de vârstă era de 3.821.660 persoane, dintre care 2.202.199 femei, în timp ce pensia medie se situa la 1.930 de lei.

Câte persoane au primit pensie anticipată?

De asemenea, pensie anticipată au primit, în iulie 2022, un număr de 9.202 persoane, cu o medie de 2.473 lei.

Pensie anticipată parţială 93.048 de persoane, cu o medie de 1.790 de le. Pensie de invaliditate 401.879 persoane, cu o medie de 792 lei. Din aceștia, 44.427 persoane au primit pensie pentru gradul I de invaliditate, cu o medie de 677 lei.

În aceeaşi lună, pensia de urmaş s-a acordat unui număr de 468.722 persoane (907 lei pensia medie), în timp ce ajutor social au primit 159 pensionari (418 de lei în medie).

Cine ar putea primi mai mulți bani la pensii?

În altă ordine de idei, amintim că autoritățile analizează o măsură potrivit căreia pensiile până în 3.000 de lei vor și ele scutite de impozit.

Este vorba despre o măsură care ar avea un impact bugetar de aproximativ 87.000.000 de lei și ar viza aproape 950.000 de pensionari care au pensia cuprinsă între 2000 de lei și 3000 de lei.

Cu toate acestea, dacă această măsură va fi implementată, pensionarii vor câștiga în plus la pensie între 1 leu și 100 de lei.

Creșterea este dublă în cazul unei pensii de 3.000 de lei

De exemplu, un pensionar care are astăzi o pensie 2.010 lei, dacă va fi scutit de acest impozit pe venit, va câștiga în plus la pensie doar 1 leu. În cazul unei pensii de 2.500 de lei, noua sumă va fi de 2.550 de lei, deci în plus cu 50 de lei în fiecare lună.

Simultan, creșterea este dublă în cazul unei pensii de 3.000 de lei. Dacă nu se va mai aplica impozitul de 10%, acești pensionari vor primi 3.100 de lei, adică cu 100 de lei în plus.